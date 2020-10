MICHAUD, Marie-Antoinette Roy



Au Foyer Charlesbourg, Québec, le 26 septembre 2020, à l'âge vénérable de 102 ans, est décédée dame Marie- Antoinette Roy, épouse de feu monsieur Maurice Michaud. Née à l'Île d'Anticosti le 12 septembre 1918, elle était la fille de feu dame Annie Apestéguy et de feu monsieur Louis-Philippe Roy. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Georgette et Pierrette; son frère Jean-Paul (Francine Pouliot); sa fille adoptive Liliane Roy; sa filleule Lynda Roy; son filleul Denis Roy; ses belles-sœurs: Thérèse Grenier (feu Jean-Marie), Nicole Mathurin (feu Maurice); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Eudore (Alice Thibodeau), Lucien (Solange Poulin), Paul-Eugène, Julien (Julienne Lessard), André (Reine-Marie Boutin), Gaston (Florence Simard) tous décédés. La famille remercie tout le personnel du département des soins palliatifs du Foyer Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333.