CMJ: le Canada amorcera sa défense contre l’Allemagne

Hockey Canada a dévoilé les dates des affrontements du tournoi préliminaire du Championnat du monde de hockey junior (CMJ) 2021 lundi.

L’événement se déroulera du 25 décembre 2020 au 5 janvier 2021 au Rogers Place d’Edmonton.

De son côté, le Canada amorcera sa compétition contre l’Allemagne le 26 décembre. Les deux équipes font partie du groupe A en compagnie de la Finlande, la Slovaquie et la Suisse. Le groupe B est composé de l’Autriche, les États-Unis, la République tchèque, la Russie et la Suède.

C’est l’unifolié qui avait remporté la dernière édition du prestigieux événement.

Rappelons que le tournoi sera disputé sans spectateurs, et ce, en raison de la pandémie de COVID-19.

«Un travail colossal de planification est en cours depuis presque deux ans et l’annonce de l’horaire confirme à quel point nous approchons de la première mise au jeu, a indiqué le directeur administratif du CMJ 2021, Riley Wiwchar, par voie de communiqué. Après avoir annoncé le retour du tournoi le mois passé, même en sachant qu’il n’y aura pas de spectateurs sur place cette année, il y a ce sentiment d’excitation et d’anticipation qui est palpable partout dans la province et le reste du pays, tandis que les partisans se préparent à encourager les prochaines étoiles du hockey.»