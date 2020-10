COVID-19: un déficit de 138 M$ pour la Ville de Québec épongé en grande partie par les gouvernements

L’aide financière gouvernementale de 55,7 M$ et celle qui viendra sous peu pour le RTC permettra à la Ville de Québec d’éponger en grande partie son déficit anticipé de 138 M$ lié à la crise sanitaire en 2020 et 2021.

«Les finances de la Ville, malgré tout, se portent très bien. On travaille actuellement sur le budget 2021 mais on devrait s’en sortir», a déclaré le maire Régis Labeaume, lundi matin, à l’occasion d’une mise à jour de la situation financière de la Ville, saluant le «bel effort» des deux paliers de gouvernement. «On est satisfaits. On ne peut pas demander aux gouvernements de tout couvrir».

Début septembre, la Ville anticipait un manque à gagner de 143 M$ (51 M$ pour 2020 et 92 M$ pour 2021). Les pronostics ont été révisés à la baisse de 5 M$. «On a serré un peu plus la vis et on est allés chercher 5 M$. Nous avons coupé plusieurs dépenses», a-t-il affirmé.

Photo Stevens Leblanc

L’administration Labeaume évalue les impacts de la pandémie à 72,9 M$ pour l’année 2020, soit une baisse de revenus de 50,3 M$ (droits de mutation, stationnements, tarifs sur l’eau et les matières recyclables, taxe d’hébergement, etc.), un montant auquel il faut additionner des dépenses imprévues de 22,6 M$ pour la gestion de crise.

En contrepartie, la Ville a réussi à contrôler certaines dépenses et à générer des économies totalisant 46,3 M$. À titre d’exemple, elle avait notamment mis à pied de 2 000 employés temporaires au printemps. En incluant diverses variations budgétaires, le déficit anticipé pour l’année en cours s’élève à 19,1 M$, lequel sera entièrement comblé par l’aide financière de Québec et Ottawa.

La Ville de Québec, qui est en train de plancher sur ses projections pour l’année 2021, n’est pas encore sortie de l’auberge pour présenter un budget équilibré mais elle est confiante d’y arriver avec, notamment, l’aide déjà octroyée par les deux paliers de gouvernement qui n’aura pas été utilisée cette année. «On travaille sur des solutions. On devrait déposer le budget en novembre», a indiqué le maire de Québec.

Réseau de transport de la Capitale

Quant au Réseau de transport de la Capitale (RTC), à lui seul, son déficit anticipé s’élèverait à 27 M$ en 2020 et à 26 M$ en 2021. L’aide financière gouvernementale pour les sociétés de transport sera détaillée prochainement mais le président du RTC, Rémy Normand, s’est montré confiant.«On a des informations que les discussions avancent bien», a-t-il exprimé.

Au total, en incluant les finances du RTC, la Ville de Québec anticipe donc un manque à gagner de 46,1 M$ en 2021 (19,1 M$ pour la Ville et 27 M$ pour le RTC) et de 92 M$ en 2021 (66 M$ pour la Ville et 26 M$ pour le RTC), ce qui totalise 138 M$ sur deux ans.

En mai dernier, le maire Régis Labeaume avait dressé un portrait beaucoup plus sombre. Il anticipait alors un manque à gagner pouvant aller jusqu’à 215 M$ pour les années 2020 et 2021, en incluant les pertes du RTC. Malgré ces prévisions à l’encre rouge, il avait alors profité de l’occasion pour annoncer, six mois à l’avance, un gel de taxes pour 2021.