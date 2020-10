La clinique des Halles Cartier passe à une autre étape

Le centre dentaire et d’implantologie Girard et Martineau vient de procéder à un investissement de 1,5 M$ pour agrandir ses locaux et acquérir de nouveaux équipements à Québec.

Fondée en 1987, la clinique, spécialisée en implantologie majeure, a réalisé une refonte de ses activités, sans délaisser pour autant la dentisterie générale.

«Si vous perdez toutes vos dents, on est capable de les remplacer avec des technologies très avancées dans un temps record», a fait part le Dr Georges Girard, propriétaire.

Photo courtoisie

En une seule visite, un patient peut repartir avec son nouveau sourire, dit-il.

Le centre dentaire, situé aux Halles Cartier, a pris de l’expansion avec l’ajout de nouvelles technologies, comme le guidage chirurgical par rayons ultraviolets qui permet de protéger les nerfs et les vaisseaux sanguins et d'assurer un placement optimal et sécuritaire des implants.

«Nous étions rendus à une étape où nous n’avions plus l’espace pour supporter ce genre d’approche là, ainsi que celles à venir. Cela nous permet de passer à une étape supérieure», a expliqué le Dr Girard.

L’agrandissement a permis d’ajouter 3500 pieds carrés au centre dentaire, pour un total de 9000 pieds carrés. L’équipe du Dr Girard se compose de 25 professionnels qui travaillent avec une approche multidisciplinaire.

«Nous ne sommes plus une clinique dentaire conventionnelle. Les traitements que l’on fait ont besoin d’une intégration beaucoup plus grande de notre équipe de professionnels avec leur expertise», a-t-il dit en concluant.