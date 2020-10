La Louve d’or décernée à Atlantis

Le film Atlantis du réalisateur ukrainien Valentyn Vasyanovych a remporté la Louve d’or de la 49e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC).

Ce prix qui récompense le meilleur long métrage de la compétition internationale s’accompagne d’une bourse de 15 000 $ remise par Québecor.

Le prix de la critique internationale a été décerné à l’œuvre futuriste Last and First Men de Jóhann Jóhannsson, tandis que le film québécois Sin La Habana du cinéaste montréalais Kaveh Nabatian a reçu le Prix de la Diffusion Québecor.

Tous les films de la 49e édition du FNC sont offerts en vidéo sur demande sur le site du Festival jusqu’au 31 octobre.