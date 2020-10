La Voix finit au sommet malgré une baisse

La Voix a tiré sa révérence au sommet des cotes d’écoute dimanche. La huitième saison du concours de chant s’est terminée devant 1 561 000 téléspectateurs, selon les données préliminaires de Numéris.

Diffusée à TVA, l’émission de 2 heures et demie a devancé Le gros laboratoire (638 000 téléspectateurs) et Tout le monde en parle (968 000 téléspectateurs) à Radio-Canada, et Occupation double chez nous (556 000 téléspectateurs) à Noovo.

En baisse

Il s’agit toutefois d’une baisse d’auditoire pour La Voix, qui fera relâche cet hiver pour faire place au retour de Star Académie. La finale de dimanche a été la moins regardée de l’histoire du concours, qui domine l’audimat depuis son entrée en ondes en janvier 2013.

L’an dernier, la grande finale avait attiré 2 004 000 mordus. En 2018, elle en avait rassemblé 2 114 000.

La pandémie de COVID-19 a toutefois changé la donne en 2020. Cette huitième saison a été coupée en deux en raison de l’interruption des tournages au printemps.

La finale a été présentée sans public en studio en raison des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement.