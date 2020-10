Labeaume appuie les demandes des hôteliers

Le maire de Québec appuie les hôteliers qui réclament au gouvernement des aides financières équivalentes à celles accordées aux restaurants et aux bars.

«On les appuie auprès du gouvernement», a souligné le maire Régis Labeaume, lundi, en marge d'une conférence de presse. «On tente de faire en sorte que les 15 000 $ s’appliquent à eux.»

Il faisait référence au programme d'aide d'urgence aux PME. Celles-ci peuvent recevoir un prêt maximal de 15 000 $ pour couvrir leurs frais fixes. Or, seuls les restaurateurs et les propriétaires de bars y sont admissibles, puisque leurs commerces sont fermés par décret.

M. Labeaume a cependant de nouveau fermé la porte à un congé de taxes pour ces entreprises, réitérant que cela est «illégal».

Le maire a rencontré l'Association hôtelière de la région de Québec vendredi. «Plus le temps avance, plus c’est difficile. On les appuie dans leurs demandes. On comprend très bien leur situation.»

Le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin, affirme que le maire n'a pas suffisamment tenu compte des appels à l'aide des hôteliers. «Le maire nous apprend que le 16 octobre, il a parlé à l'Association des hôteliers. La crise est commencée depuis le 13 mars. Ça fait plusieurs mois. Il faut que le maire de Québec soit au-devant de ça.»