Les milles et un visages de la souffrance «covidienne»

Des mois se sont écoulés depuis l’hécatombe dans les CHSLD. Pourtant, la douleur est encore vive. Et pour cause. Nous avons collectivement laissé tomber ces personnes. Nous avons omis de les traiter avec la dignité qui leur revenait. Jamais nous ne les oublierons. Jamais nous n’oublierons leurs familles, privées d’un dernier adieu.

Fatalement, l’inhumanité de ces décès en CHSLD a longtemps éclipsé tous les autres maux qui affligent notre société à l’ère de la COVID-19. Or, peu à peu, ces derniers se manifestent. À défaut de pouvoir alléger ces souffrances, nous devons au moins les reconnaitre et y être attentifs.

Déjà épuisés, les travailleurs de la santé portent à bout de bras un système écrasé sous le poids conjoint de la pandémie et de notre pyramide démographique lourdement inversée. Les entrepreneurs, malgré leurs efforts colossaux, ont vu le projet d’une vie écorché, voire, anéanti. Les enseignants, éprouvés, relèvent le défi d’enseigner dans des conditions inédites et difficiles. Les parents, dont la conciliation quotidienne était déjà fragile, jonglent désormais avec l’imprévu et s’inquiètent pour leurs enfants. Les adolescents, privés de leurs vies sociales et des activités qui revêtissent une importance capitale à cet âge, dépriment. Les jeunes adultes souffrent seuls devant un écran à l’époque où ils devraient multiplier les rencontres et profiter des libertés qui riment avec ce passage. Les nouveaux parents et les gens endeuillés vivent ces périodes charnières sans toute la chaleur humaine qui les facilite. Les personnes qui habitent seules pâtissent lourdement de la torture qu’est l’isolement. Les sportifs, privés de leur passion, désespèrent sans cet exutoire salutaire. Les malades ordinaires voient leurs délais de traitement s’accroitre et avec eux, leurs afflictions. Les aînés se désolent de ne pas côtoyer leurs proches; de gaspiller le temps si précieux qui leur reste. Et nos élus, forcés de prendre des décisions impossibles, doivent composer avec la hargne quotidienne de certains de leurs concitoyens. Sous l’emprise de la colère ou de la peur, ces personnes, sises aux extrêmes de la polarisation covidienne, sont en proie à d’intenses délires. Pour l’Halloween qui est autorisé ou pour le fait de devoir porter un masque, ils sont prêts à critiquer vertement nos autorités. Nous pouvons facilement oublier, en nous attardant uniquement au fiel que ces gens déversent sans gêne, qu’eux aussi, sont en douleur. Bref, tout le monde souffre en vase clos. Notre société n’a jamais été aussi atomisée, et ce, alors même que nous avons besoin plus que jamais de faire front commun; de trouver une stratégie consensuelle pour la suite des choses.

Contre toutes attentes, cette stratégie émerge. Étant donné la force avec laquelle l’épidémie a frappé nos aînés, il apparait clair que la CAQ ne cédera jamais aux pressions insensées de ceux qui dénoncent l’ensemble des mesures sanitaires. La protection des personnes vulnérables demeurera LA priorité du gouvernement. Par ailleurs, La CAQ semble également déterminée à tout mettre en œuvre pour que les jeunes, moins affectés par le virus et plus affectés par les mesures, puissent vivre un développement le plus normal possible. Il n’en tient qu’à nous de nous rallier à cette approche, fort raisonnable.

À l’heure où de nombreux commentateurs décrient certaines dynamiques sociales nocives à coups de « catéchisme », d’« inquisition» et de «croisés », il serait grand temps de nous rappeler une valeur chrétienne fondamentale. Plus que jamais, le temps est venu « d’aimer notre prochain comme nous-mêmes ». Cessons les querelles de clochers. Renouons avec notre solidarité du printemps. Témoignons avec inventivité notre amour à nos proches. Veillons les uns sur les autres.

Virigine D’Ostie

Auteure et mère de 4 enfants