Leucan et Le Quarante 7

Leucan région Québec vient de s’associer au restaurant Le Quarante 7 afin d’offrir un coffret gourmand « Spécial de Noël » dont les profits seront remis à Leucan. La boîte gourmande (en formule individuelle ou pour deux), concoctée par le chef propriétaire Joseph Sarrazin, est une formule clé en main et sécuritaire à offrir en cadeau à vos employés, vos clients, vos amis, votre famille ou à vous-même. Ce menu 7 services, décliné en 10 mets à déguster sera offert tous les jeudis, vendredis et samedis du 19 novembre au 2 janvier 2021.

Vous pouvez réserver votre coffret, sur le site Internet du restaurant Le Quarante 7 (https://www.lequarante7.com/coffrets-de-noel/) ou contacter Leucan par téléphone au 418 654-2136 poste 2224.

Centenaire

Mme Lydia Fillion-Gobeil (photo), qui demeure encore dans sa maison de Saint-Bernard-de-Beauce, se joint aujourd’hui au club des centenaires. Toujours énergique et d’un optimisme inébranlable, celle qui a vu le jour le 19 octobre 1920 dans Dorchester a eu 4 enfants (Gérald, Réjean, Noël et Martine). Après le décès de son mari (Georges Gobeil), en 1970, Mme Gobeil se tourna vers l’entretien ménager en compagnie d’autres femmes de Saint-Bernard. La grande famille des Fillion-Gobeil compte aujourd’hui aussi 5 petits-enfants ainsi que 8 arrière-petits-enfants qui lui souhaitent évidemment un très joyeux centenaire.

Doyon Després

Michel-Luc St-Pierre, directeur général de Doyon Després, m'annonce l’acquisition d’Alimex, distributeur d’équipement de cuisine neuf et usagé dans le domaine de la restauration, de l’hôtellerie et de l’institutionnel. Située au cœur du Plateau Mont-Royal, cette succursale permet à Doyon Després, plus important distributeur d’équipement de cuisine au Québec, de faire son entrée sur l’île de Montréal, un projet sur lequel travaillait la direction depuis longtemps. Avec cette transaction qui lui confère une huitième succursale à travers la province, Doyon Després, qui a pignon sur rue sur la rue Marais à Québec, poursuit sa croissance et confirme sa position dominante dans le marché comme le plus important distributeur d’équipement de cuisine au Québec.

Héros Lowe’s Canada

Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada, vient de remettre plus de 2,1 millions de dollars à quelque 235 organismes sans but lucratif et écoles publiques au pays qui, par leur action, agissent comme de véritables héros au sein de leur communauté. À Québec, trois organismes recevront collectivement plus de 41 000 $ dans le contexte de la campagne des Héros Lowe’s Canada. Il s’agit de : Entraide Agapé (12 729.09 $ de L’entrepôt RONA Québec), Laura Lémerveil (18 297,77 $ de RONA Québec et Réno-Dépôt Beauport) et Solidarité familles Duberger-Les Saules (10 508,25 $ de Réno-Dépôt Québec et Réno-Dépôt Sainte-Foy).

Anniversaires

André Gingras (photo), enseignant en titre au club de golf La Tempête ; son âge ? La normale plus 7... Louis José Houde, humoriste québécois, 43 ans... Romy Snyder Péladeau, fille de Julie Snyder et Pierre-Karl Péladeau, 12 ans... Sylvain Rivière, poète, auteur de chansons et dramaturge, 64 ans... John Lithgow, acteur de cinéma, 75 ans... George McCrae, chanteur américain, 76 ans... John LeCarré, auteur de romans d’espionnage, 89 ans.

Disparus

Le 19 octobre 2005. Corinne Côté-Lévesque (photo), 61 ans, la veuve de l’ancien premier ministre René Lévesque... 2017. Michael Pitfield, 80 ans, ancien sénateur et greffier du Conseil privé à Ottawa... 2015. Fleming Mackell, 86 ans, a joué 13 saisons dans la LNH. Il a deux coupes Stanley (Toronto) en 1949 et 1951... 2014. Gerard Parkes, 90 ans, acteur canadien d’origine irlandaise... 2012. Raymond Dumais, 62 ans, évêque de Gaspé (1994-2001)... 2011. Fernand Gingras, 83 ans, de Saint-Nicolas, l’un des membres fondateurs de l’Arbre Enchanté à (Laurier Québec)... 2009. Joseph Wiseman, 91 ans, acteur originaire de Montréal (Dr. No, le méchant du tout premier film de James Bond... 1992. Willie Lamothe, 72 ans, porte-étendard de la musique country québécoise... 1985. Alfred Rouleau, président de Desjardins de 1972 à 1981... 1985.