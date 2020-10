Maripier Morin sort de son silence sur Instagram

Trois mois après avoir mis sa carrière sur pause après avoir été accusée par Safia Nolin d’agression et de harcèlement, Maripier Morin sort de son long silence. Dans une publication Instagram, l’animatrice et comédienne dit travailler à adopter «un mode de vie plus sain» et annonce qu’elle reprendra graduellement ses activités professionnelles.

«Les derniers mois se sont déroulés sous le signe de la prise de conscience», partage Maripier Morin, dans ce message publié lundi matin.

«Le chemin est difficile, mais nécessaire. Nécessaire parce que depuis quelques années, j’avais des habitudes de vie qui ne reflètent pas la personne que je veux être et malgré moi j’ai déçu des gens, ce que je regrette profondément.»

Avec l’aide de professionnels, elle affirme qu’elle apprend à mieux gérer sa personnalité excessive, laquelle s’exprime dans toutes les sphères de sa vie.

«Je chemine tranquillement, en continuant les prises de conscience nécessaires à mon évolution et à la reprise graduelle de mes activités professionnelles.»

La vedette du petit écran ne précise pas à quel moment elle entend renouer avec son métier. Dans la foulée des allégations de Safia Nolin, Maripier Morin, qui a admis avoir eu un comportement répréhensible envers Safia Nolin, avait perdu des contrats publicitaires. Des émissions dans lesquelles on pouvait la voir avaient aussi été retirées des plateformes d’écoute en continu.