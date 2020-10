Nouveau record de cas: «C’est sérieux», dit Labeaume!

Inquiet de constater que la Capitale-Nationale a battu un nouveau record en nombre de contaminations à la COVID-19, Régis Labeaume a qualifié la situation actuelle de «sérieuse».

«C’est sérieux. Il faut que le monde prenne ça au sérieux. Notre principal problème, il est là. Ça devient de plus en plus difficile», a-t-il convenu, lundi en fin d’après-midi, en marge d’un point de presse.

Estimant «qu’une partie de la population ne comprend pas tout à fait les règles», le maire de Québec croit également que «le gouvernement devrait répéter les règles et tenter de les éclaircir».

Heure d’hiver

D’autre part, M. Labeaume affirme que «quand l’heure va changer le 1er novembre et qu’il va faire noir à 17h, ça va être dur. Ça va être difficile. Il va falloir qu’on soit patient et résiliant. On sent que chaque jour, c’est de plus en plus difficile pour tout le monde».

Cela dit, le maire n’a pas voulu se prononcer quant à l’option d’annuler le passage à l’heure d’hiver, cette année.