Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 20 octobre:

«Churchill»

Long métrage historique qui voit Brian Cox prêter ses traits à Winston Churchill, ancien premier ministre du Royaume-Uni, et Miranda Richardson à sa femme, Clemmie. Pendant que le débarquement de Normandie est imminent, l’homme hésite toujours à l’idée d’envoyer des troupes prendre les armes, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Mardi, 10 h, MOI ET CIE.

«Le vieil âge et l’espérance»

Documentaire qui se penche sur une question toute simple, mais lourde de sens: les aînés éprouvant de sérieux problèmes physiques ou mentaux peuvent-ils encore espérer beaucoup de choses de la vie? Différents spécialistes et des personnes âgées tentent des réponses.

Mardi, 13 h, Unis TV.

«Allons boire ailleurs»

Nouveauté grâce à laquelle on suit Vanessa Pilon lancée à la découverte des boissons créées, bues et vendues un peu partout dans le monde. Une autre façon de parfaire ses connaissances sur différentes régions du globe. On amorce le tout en Afrique du Sud.

Mardi, 14 h, TV5.

«Mythes animaliers»

Une grande part de mystère accompagne les monstres marins. Avec le kraken, cette créature aux allures de calmar géant et de pieuvre, vient plusieurs mythes. Afin de savoir si ce qu’on prétend est vrai, deux explorateurs partent à la rencontre de gros résidents des mers.

Mardi, 19 h, Canal D.

«Première ligne: chaque seconde compte»

Les situations sous haute tension s’enchaînent sur les ondes des centrales 911. Pendant qu’un homme pourrait être victime d’un AVC, un autre souhaite se suicider. De plus, une femme ressent un malaise au spa et les forces de l’ordre sont dépêchées pour gérer une crise familiale.

Mardi, 19 h, TVA.

«Point doc»

Documentaire signé par le National Geographic qui porte son intérêt sur Pluton, ancienne planète du système solaire. Grâce à une sonde de la NASA, on se penche sur un nouveau territoire, la «Troisième Zone», afin d’emmagasiner plus d’informations sur cette masse céleste.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

«Wimbledon»

Comédie romantique qui accompagne sur le terrain de tennis Peter Colt (Paul Bettany), un champion en fin de carrière, dont l’appétit pour la victoire est ravivé par Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst), une jeune joueuse en pleine ascension. Le tournoi sur gazon s’annonce plein de surprises.

Mardi, 22 h, Elle Fictions.