Sale temps ou éclaircie pour le climat américain?

Quatre années de Donald Trump ont déjà contrarié les efforts contre le réchauffement, mais son éventuelle réélection pourrait doucher les espoirs d'éviter les impacts les plus dévastateurs des dérèglements climatiques, craignent les défenseurs de la planète.

Le 1er juin 2017, le tout nouveau président américain met sa promesse de campagne à exécution: il crée une onde de choc en annonçant le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement sous +2°C, idéalement 1,5°C, par rapport à l'ère préindustrielle.

Depuis, le président a révoqué ou assoupli toute une série de normes environnementales sur les ampoules électriques ou les émissions des voitures, et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'administration Obama sont de l'histoire ancienne.

À l'époque, «j'ai dit qu'il était une menace pour la planète (...). J'ai sous-estimé à quel point !», lance à l'AFP le climatologue Michael Mann, de la Pensylvania State University, qui espère - comme tous les défenseurs du climat - que son adversaire démocrate Joe Biden l'emportera.

Le retrait annoncé de l'Accord de Paris - qui, coïncidence, sera effectif le 4 novembre, lendemain de l'élection présidentielle - a fait passer les États-Unis «d'une position de leader à l'arrière du peloton», poursuit-il.

Malgré tout, les mesures prises par divers États américains, de grandes métropoles et de nombreuses entreprises ont en partie pallié l'absence de politique climat au niveau fédéral.

En prenant en compte la baisse des émissions liée à la crise de COVID-19, les États-Unis pourraient atteindre leurs anciens engagements en vertu de l'Accord de Paris (26 à 28% de baisse des émissions d'ici 2025 par rapport à 2005), selon le groupe Climate Action Tracker.

Mais «s'il n'y a pas de nouvelle impulsion, on ne pourra pas aller bien loin», s'inquiète Laurence Tubiana, architecte de l'Accord de Paris.

Ainsi, selon les prévisions d'America's Pledge, qui fédère des milliers d'entités non fédérales, «avec un réengagement fédéral volontariste en 2021» les États-Unis pourraient réduire de 49% leurs émissions d'ici 2030 (par rapport à 2005). Mais seulement de 37% dans le cas contraire.

Au-delà de ses propres émissions, la première économie de la planète est aussi un acteur primordial de la diplomatie climat, et même si aucun autre pays n'a suivi les États-Unis vers le retrait de l'accord de Paris, leur effacement a laissé des traces.

«D'autres importants émetteurs ont vu ça comme un signal pour limiter leur respect de l'accord de Paris, en se disant "si le deuxième émetteur ne le respecte pas, pourquoi le devrais-je"», déplore Lois Young, qui préside le groupe des États insulaires, en première ligne face aux dérèglements climatiques.

«Il n'y a aucun doute, les États-Unis sont nécessaires dans le combat climatique. Et les quatre prochaines années, c'est presque la moitié du temps que nous avons, selon les scientifiques, pour changer la trajectoire des émissions», explique-t-elle à l'AFP.

L'ambassadrice fait référence au rapport des experts climat de l'ONU (Giec) de 2018 qui dit clairement que pour ne pas dépasser 1,5°C, il faudrait réduire de presque 50% les émissions d'ici 2030, alors que les dernières années ont déjà vu se déchaîner inondations spectaculaires, canicules à répétition ou incendies dévastateurs, qui ont notamment ravagé l'ouest américain cet été.

Signes d'espoir toutefois pour les défenseurs du climat, l'annonce fracassante en septembre du premier ministre chinois Xi Jinping, qui s'est engagé à la neutralité carbone du premier émetteur mondial d'ici 2060, et la proposition de la Commission européenne de relever l'objectif 2030 de réduction d'émissions de l'UE de 40 à 55% (par rapport à 1990).

«Les pas faits par la Chine et l'UE montrent que le reste du monde ne va pas laisser le délire de Donald Trump détruire le climat et nuire aux populations», estime ainsi Mohammed Adow, du think tank Power Shift Africa.

Malgré tout, lors de cette élection, «les enjeux pour la planète n'ont jamais été aussi élevés», insiste le défenseur du climat, qui espère une présidence Biden qui relancerait les engagements d'Obama, mais «dopés aux stéroïdes».

Le candidat démocrate Joe Biden s'est engagé à revenir dans l'Accord de Paris et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mettant sur la table un plan de 2.000 milliards de dollars sur quatre ans, en faveur notamment des énergies propres et d'infrastructures bas-carbone.

Mais la mise en oeuvre de ces ambitions ne serait pas de son seul ressort, note Laurence Tubiana. «Cela dépendra de sa capacité à faire adopter une loi» et donc d'une victoire des démocrates aussi au Sénat, à majorité républicaine, insiste-t-elle.

Dans le cas contraire, «j'ai peur que le reste du monde ne prenne pas assez au sérieux les obligations de réduire les émissions à temps pour éviter les impacts les pires du changement climatique», insiste Michael Mann.