Série mondiale: confrontations intrigantes

La série entre les Rays et les Dodgers s’amorce mardi soir au Globe Field d’Arlington. Les observateurs auront enfin des réponses à leurs questions. Est-ce que Clayton Kershaw va chasser ses démons en Série mondiale ? Est-ce que Randy Arozarena va poursuivre sur sa formidable séquence ? Est-ce que Mookie Betts permettra aux Dodgers de gagner un premier titre après 32 ans d’attente ? Le Journal de Montréal met la table avec cinq confrontations à surveiller.

Blake Snell c. Clayton Kershaw

Photos AFP

Sur papier, on serait excités d’assister à ce duel entre deux des meilleurs lanceurs gauchers du baseball. Deux anciens gagnants du trophée Cy-Young. Le rêve pour les amateurs de retraits sur des prises. En Série mondiale ? On ne sait pas ce que ça pourrait donner. Snell n’a jamais lancé en Série mondiale alors que Kershaw a fait piètre figure lors de sa dernière présence en pareille circonstance. Les deux équipes comptent sur leurs performances pour mettre la main sur les grands honneurs.

Manuel Margot c. Mookie Betts

Photos AFP

L’un est plus connu et payé beaucoup plus cher que l’autre. Toutefois, ils ont eu un rôle similaire pour leur équipe depuis le début des séries. Margot est sur une belle lancée et il pourrait être la bougie d’allumage des Rays. Quant à lui, Betts tentera d’amener son équipe à bon port après 32 ans d’attente. Toute la pression est sur ses épaules.

Randy Arozarena c. Corey Seager

Photos AFP

Ce sera un choc entre les deux joueurs de l’heure dans le baseball. Les projecteurs seront braqués sur eux alors qu’ils ont eu leur gros mot à dire dans les finales de leur ligue respective. Si Arozarena devait tomber en panne, les Rays seraient dans le pétrin. On ne peut pas dire la même chose de Seager, car les Dodgers possèdent plus de profondeur que leurs rivaux au plan offensif.

Cody Bellinger c. les partants des Rays

Photo AFP

Cody Bellinger est l’un des frappeurs les plus dominants des dernières saisons. Avec une moyenne de ,250 depuis le début des séries, le voltigeur des Dodgers n’a rien cassé même s’il a frappé le circuit qui a fait la différence contre Atlanta. Les partants des Rays devront être sur leurs gardes lorsque Bellinger se présentera à la plaque. S’ils échappent un tir au goût du frappeur californien, ils pourraient le regretter.

La relève des Rays c. les frappeurs des Dodgers

Si les Rays prennent l’avance dans un match, ils savent qu’ils peuvent compter sur une relève solide. Pete Fairbanks et Diego Castillo ont accompli de l’excellent boulot. Avec leurs collègues, ils ont réussi à menotter les Yankees de New York et les Astros de Houston au cours des deux dernières séries. Ce n’est pas rien.