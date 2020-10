Un blocus qui crée des maux de tête

Le Journal a parcouru le chemin forestier qui sert de détour d’une dizaine d’heures pour les chasseurs du secteur de la réserve faunique La Vérendrye qui désirent éviter les barricades érigées par des membres des Premières Nations. Plusieurs ne cachaient pas leur mécontentement, mais tous préféraient ces kilomètres additionnels à la confrontation.

• À lire aussi: Une dizaine d’heures de détour

Au moins un autre barrage

Photo Jonathan Tremblay

Un véhicule de patrouille de la Sûreté du Québec surveillait de près l’entrée d’un autre barrage érigé par des membres des Premières Nations, à une dizaine de kilomètres du chemin Lépine-Clova, dimanche.

« Pas de chasse sportive », pouvait-on lire sur un écriteau. « Moratoire pour l’orignal 2019 », « Notre terre de retour », lisait-on sur une affiche accompagnée d’un graffiti.

Au loin, plusieurs camions de type pick-up étaient stationnés. Il était possible d’y apercevoir la fumée d’un feu de camp.

Des chemins ravagés

Photo Jonathan Tremblay

Des chasseurs du secteur de Mont-Laurier ont dû faire un détour de plus d’une dizaine d’heures pour se rendre à leur camp ou en revenir, afin d’éviter les barricades des Premières Nations.

Un peu plus de 500 km dans des chemins forestiers de terre battue parfois juste assez larges pour ne laisser passer qu’un véhicule.

Les trous y sont si nombreux qu’on s’ennuie des nids-de-poule montréalais.

Et parfois, leur profondeur est telle que l’eau qui s’y trouve atteint le parechoc du camion lorsqu’on s’y engouffre.

Difficile d’y rouler à plus de 60 kilomètres à l’heure sans craindre d’endommager son véhicule, même le plus robuste.

Un méchant détour

Photo Jonathan Tremblay

Le résident de Mont-Laurier Pierre-Émile Brière a dû se taper 280 km d’extra pour retourner chez lui, samedi.

« Ce n’est pas drôle. Si j’étais parti de l’autre côté, j’aurais 65-70 kilomètres de faits. Il m’en resterait 170-180 », explique l’homme, qui était accompagné de son frère, Clément.

Ceux-ci revenaient du chalet de Pierre-Émile, où ils ont chassé la perdrix la semaine dernière. Ils ont profité de la journée de beau temps pour venir chercher son véhicule tout terrain.

Il avait bien prévenu les représentants du Journal que les Autochtones ne les laisseraient pas passer près de la route 117. L’histoire lui a donné raison.

« Si l’un d’eux est blessé, c’est nous autres les méchants ! »

Photo Cédérick Caron

Comme ils avaient réussi à tirer du gibier et avaient un trophée de chasse qui ornait le dessus de leur remorque, Louis Roger et ses compagnons n’ont voulu prendre aucun risque, samedi après-midi, sur le chemin Lépine-Clova.

« On a su qu’ils bloquaient toujours. Ils ne laissent pas passer. Alors nous autres on va passer par Clova et Parent », a précisé M. Roger, un autre chasseur du secteur de Mont-Laurier.

Son frère, son ami et lui, qui chassent dans le secteur depuis les années 1980, disaient craindre de croiser des Autochtones, d’autant plus qu’ils avaient tué un original. Ils avaient bien sûr entendu dire que certains chasseurs s’étaient fait voler leur butin et leurs armes au cours des dernières semaines.

« Veux-tu commencer à les affronter avec des armes et tout ça ? On sait que si l’un d’eux est blessé, c’est nous autres les méchants », a souligné le chasseur.

Par ailleurs, un couple d’aînés croisé par Le Journal avait gardé sa carabine entre le siège du conducteur et celui du passager.

« On ne prend pas de chance. On ne veut pas de trouble », ont-ils lancé avant de reprendre leur chemin.