Un gars, une fille parmi les séries préférées des Français

Dix-sept ans après avoir quitté les ondes, Un gars, une fille continue de susciter beaucoup d’enthousiasme en France. Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria commandé par Télécâble Sat, l’adaptation française du sitcom québécois arrive au 3e rang des séries préférées des Français des 30 dernières années.

La comédie mettant en vedette Alexandra Lamy et Jean Dujardin récolte 12,6 % des votes, tout juste derrière Game of Thrones (Le trône de fer) avec 15,1 % et La casa de papel (La maison de papier) avec 13,3 %.

D’après un format créé par Guy A. Lepage, Un gars, une fille devance plusieurs gros canons internationaux, dont Desperate Housewives (4e), Grey’s Anatomy (5e) et Friends (7e). Elle surpasse également toutes les autres séries françaises, Kaamelott (6e), Capitaine Marleau (9e), Julie Lescaut (14e), Le bureau des légendes (18e) et Engrenages (22e).

Photo Courtoisie

Pour la décennie 1990, Un gars, une fille domine outrageusement la compétition. Elle obtient 44 % des suffrages.

L’adaptation française d’Un gars, une fille a été diffusée sur France 2 de 1999 à 2003. Grâce à elle, Jean Dujardin et Alexandra Lamy sont devenus de véritables stars.

Au total, 435 épisodes ont été présentés. Rappelons qu’en France, chaque épisode durait en moyenne six minutes.