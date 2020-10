Une lueur d'espoir pour le hockey mineur

Déçu de ne pas pouvoir revenir à la phase 3 de son plan de relance lorsque le gouvernement a annoncé la mise sur pause des sports d’équipes en zone rouge, le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard, a perçu une lueur d’espoir dans les propos du premier ministre François Legault la semaine dernière et il espère que les jeunes hockeyeurs pourront reprendre l’action après le 28 octobre.

M. Legault a mentionné jeudi dernier qu’il espérait que les jeunes puissent reprendre le sport au-delà du 28 octobre. «Le message était adressé à la Santé publique. On n’a pas eu énormément de cas au hockey. On espère que tout se replace et qu’on puisse recommencer lentement. Ne serait-ce que pour permettre aux jeunes de retourner sur la glace», a mentionné M. Ménard en entrevue avec Le Journal, lundi.

En ce moment, environ 80 % des membres de Hockey Québec (joueurs, entraîneurs et officiels) sont en pause. M. Ménard aurait aimé que le gouvernement leur permette de revenir à la phase 3 de leur plan de retour au jeu, qui consiste à tenir des entraînements axés sur les habiletés individuelles.

«Lorsqu’on a déposé notre plan, on était certain que la phase 3 nous permettrait de s’adapter à toutes les situations. On aurait pu poursuivre en travaillant sur les habiletés individuelles mais ce ne fut pas le cas. Pour le moment, on attend de savoir ce qui va se passer et on a demandé à nos différentes associations de prolonger le calendrier de trois semaines en espérant pouvoir reprendre après le 28 octobre.»

Phase 6

Hockey Québec s’apprêtait à entrer dans la sixième et dernière phase de son plan lorsque les sports d’équipes ont été arrêtés en zones rouges. Cette phase était celle de retour au hockey avec équipes complètes et à la compétition.

Il faudra s’armer de patience avant d’y revenir, prévient M. Ménard. «J’ai confiance qu’on peut s’y rendre mais pas à court terme. Avant les Fêtes, ça risque d’être compliqué. Si on peut retourner à la phase 5, qui permettait aux jeunes de s’entraîner et de jouer des matchs, ce serait positif. Après tout, c’est ce que les jeunes veulent le plus», mentionne-t-il.

Aide financière

Par ailleurs, une bonne nouvelle est tombée pour les familles de hockeyeurs lundi. Afin d’aider celles éprouvées financièrement par la pandémie mondiale actuelle, Hockey Canada a annoncé une aide financière de 1 M$ qui permettra de payer les frais d’inscription au hockey mineur de milliers de familles canadiennes. De ce montant, 165 000 $ seront distribués au Québec.

Les familles pourront s’inscrire sur le site internet de Hockey Canada afin de savoir s’ils sont admissibles à cette aide qui permettra de payer les frais jusqu’à un montant total de 500 $ par joueur.

«C’est une excellente nouvelle parce que c’est un montant qui sera versé directement dans les poches de nos membres. Plusieurs parents en ont besoin à l’heure actuelle, il faut l’admettre. Ce n’est pas une situation facile pour personne et plusieurs parents ont perdu leur emploi», a réagi le directeur général de Hockey Québec.

Les familles peuvent en faire la demande au https://fondsaide.fondationhockeycanada.ca/fr/index.html.