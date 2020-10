[PHOTOS] Une manifestation de la FIQ force la fermeture du pont de Québec

La circulation est perturbée en ce moment sur le pont de Québec par une manifestation de professionnelles en soin, dont des infirmières.

Plusieurs représentants de la FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec) s'y trouvent pour dénoncer leurs conditions de travail.

«Tant au sens propre qu’au sens figuré, c’est un signal de détresse que nous lançons une fois de plus au gouvernement Legault. Au cours des derniers jours, nous avons été claires : le gouvernement retrouvera les professionnelles en soins où il n’a pas l’habitude de les voir. Nous n’avons plus d’autre choix. Depuis trop longtemps, et sur toutes les tribunes, nous répétons que l’épuisement a raison des professionnelles en soins et les pousse vers la maladie, la retraite ou la démission. Nous sommes à la table de négociation depuis des mois et nos propositions concrètes continuent d’être ignorées. Si nos mots ne sont plus entendus, nos actions, elles, devront l’être. Aujourd’hui, nous voulons que tout le Québec sache que nous en avons assez, nos conditions de travail doivent changer», a déclaré Nancy Bédard, présidente de la FIQ, par voie de communiqué.

La même mobilisation est présentement en cours sur le pont Jacques-Cartier, à Montréal.

