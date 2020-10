MÉNARD, Sr Jeannette



À la maison provinciale des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le 16 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 3 mois, dont 63 ans et 7 mois de vie religieuse, est décédée Sr Jeannette Ménard, r.e.j., en religion, Sr Saint-Louis-de-Montfort. Originaire de Saint-Magloire, elle était la fille de feu M. Alfred Ménard et de feu dame Claudia Chabot. La communauté ainsi que les membres de la famille recevront les condoléances au funérariumle mercredi 21 octobre à compter de 12 het de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Membres de sa famille : frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Yolande (Paul-Émile Leblanc), feu Thérèse (feu Joachin Larochelle), feu Jean (Hélène Lapointe), Gérard (Gertrude Lapointe), Fleurette (feu Alphonse Lapointe), Georgette (feu Raymond Lapointe), Réjean (Réjeanne Lapointe), Gilbert (Thérèse Lemoine). Sont aussi affectés par son départ, les membres de sa famille religieuse et de nombreux neveux et nièces. Les services professionnels ont été confiés à la