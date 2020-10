Accusés d’avoir volé pour des milliers de dollars dans les Walmart du Bas-Saint-Laurent

Six Ontariens sont accusés d’avoir volé pour des milliers de dollars de marchandise électronique dans des Walmart du Bas-Saint-Laurent.

Dans deux dossiers différents, les suspects âgés de 22 à 64 ans ont effectué des razzias dans les Walmart de cette région.

La première remonte à août 2018 où Edward Wackowski, Beata Parczewska, Maria Parczewska et Zofia Wackowska sont accusés d’avoir dérobé pour moins de 5000 $ de marchandise à la succursale de La Pocatière.

La même journée, ils se sont rendus au Walmart de Rivière-du-Loup pour mettre la main basse sur plus de 5000 $ en matériel électronique.

En mars 2019, ils ont récidivé, mais cette fois, à Matane. Les quatre suspects font face à un total de trois chefs d’accusation.

Dans le deuxième dossier, deux hommes de 63 et 64 ans auraient commis le même délit le 10 juin 2019. Selon l’acte d’accusation, Stefan Dolinski et Jan Jablonski ont volé les Walmart de La Pocatière, Rivière-du-Loup et Rimouski. Encore là, pour plusieurs milliers de dollars.

La procureure de la Couronne, Audrey Arseneau n’a pas voulu confirmer à TVA Nouvelles si les deux cas sont liés. Cependant, les six personnes ont toutes fourni des adresses domiciliaires à Mississauga en Ontario, et elles ont toutes visé les mêmes commerces.

Des vols dans plusieurs régions

Le Bas-Saint-Laurent n’est pas la seule région qu’ils ont visitée. Le premier groupe a commis les mêmes méfaits en octobre et mars 2019 dans les environs de Sherbrooke et en Montérégie. Tandis que Dolinski et Jablonski ont aussi sévi dans le même secteur, mais en juin 2019 et février 2020.