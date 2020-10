Campagne de vaccination contre la grippe au Bas-Saint-Laurent

La campagne annuelle de vaccination contre la grippe a pris son envol sur des chapeaux de roues au Bas-Saint-Laurent.

La vaccination commence le 1er novembre et la prise de rendez-vous a plus que doublé par rapport à l'an dernier. Les chiffres sont impressionnants: 8411 rendez-vous ont été pris en quelques heures, lundi, lors de la première journée comparativement à 3835 à la même période en 2019.

Les autorités de la santé publique rappellent que le vaccin représente le meilleur moyen de protection contre le virus de la grippe.

Et en pleine pandémie de la COVID-19, un protocole spécifique a été adopté afin de rendre cette vaste opération la plus sécuritaire possible.

L’infirmière responsable de la campagne de vaccination du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Nathalie Bond, a souligné que toutes les mesures sanitaires et de distanciation physique ont été mises en place.

Le port du masque, le lavage des mains et l’obligation de répondre à un questionnaire figurent évidemment parmi les principales mesures en vigueur. Mme Blond demande aussi aux personnes d’arriver pas plus de cinq minutes avant leur rendez-vous.

La vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux personnes les plus à risque de présenter des complications, soit les personnes de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse), les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes au second et troisième trimestre de leur grossesse.

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement aux proches aidants ainsi que les proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque ainsi qu'aux travailleurs de la santé, particulièrement ceux donnant des soins directs aux usagers.

La vaccination contre la grippe n’est plus recommandée pour les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans et les enfants âgés entre 6 et 23 mois. Toutefois, si ces personnes désirent être vaccinées, le vaccin leur sera offert gratuitement.

Selon Nathalie Bond, en augmentant le nombre de personnes vaccinées, on diminue la pression sur les services de santé et par le fait même ces personnes seront protégées et ne se rendront pas aux urgences.

La campagne de vaccination se déroulera simultanément dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent.