Chez Georges a 60 ans

Le restaurant Chez Georges, une véritable institution, rue Racine, à Saguenay (Chicoutimi), fête aujourd’hui ses 60 ans. Fondé le 20 octobre 1960 par Georges Abraham, un Libanais d’origine, le restaurant, reconnu pour ses steaks, son poulet et sa fameuse sauce à spaghetti, est maintenant exploité par son petit-fils, Jean-François Abraham, copropriétaire de l’établissement en compagnie de Sandy Laforge, qui en assure l’opération, Chrystine Lévesque et Félix Brisson, qui sont aussi copropriétaires. Les festivités entourant le 60e de l’établissement, situé en zone orange, seront sobres, pandémie oblige. La photo nous montre le restaurant et sa terrasse pendant le festival Rythmes du monde de 2017.

Nouveaux administrateurs

La Fondation Collège de Lévis peut compter, depuis peu, sur deux nouveaux administrateurs. Mario Lapierre et Guy Dallaire, deux anciens du Collège de Lévis, se joignent à l’équipe de la Fondation avec leur bagage d’expérience afin de contribuer, à leur façon, à l’avancement de la mission de la Fondation, qui est de soutenir l’œuvre d’éducation du Collège de Lévis et le développement de ses projets éducatifs. Natif de Lévis, Mario Lapierre (photo de gauche), qui y a fait ses études secondaires et collégiales de 1981 à 1987, est actuellement le vice-président des ventes et distribution directes dans le Réseau des caisses et Services aux membres et clients du Mouvement Desjardins. Pour sa part, Guy Dallaire (photo de droite) est nouvellement retraité. Il a fait carrière lui aussi dans le Mouvement Desjardins en tant qu’avocat. Arrivant de Lac-Etchemin, il a étudié au Collège de 1970 à 1977 au secondaire et au collégial. Le conseil d’administration de la Fondation compte maintenant huit administrateurs à sa table.

Et si on prenait le temps d’écouter

Fort d’une quarantaine d’années de pratique en travail social dans le domaine des soins palliatifs, Réjean Carrier propose, avec le livre Parole, et si on prenait le temps d’écouter ? (photo), une réflexion sur le vécu des personnes atteintes d’une maladie grave. Un ouvrage qui permet de se recueillir et de se questionner sur le cheminement qu’imposent la maladie et la perspective d’un départ annoncé. Œuvrant auprès des personnes atteintes de cancer en phase évolutive de la maladie au Centre Bonenfant-Dionne et en phase terminale à la Maison Michel-Sarrazin, l’auteur a soigneusement noté plusieurs témoignages recueillis auprès des malades. Le livre est en vente à la Maison Michel-Sarrazin et aux bureaux de la Fondation Michel-Sarrazin au coût de 20 $. Tous les profits de la vente du livre seront versés à la Fondation.

Anniversaires

Patrick Senécal (photo), romancier québécois, 53 ans... Marcus, le fils d’Isabelle Boulay, 12 ans... Julie Payette, gouverneure générale du Canada et ex-astronaute québécoise, membre de l’équipage de la navette Discovery en 1999, 57 ans... Guy Chouinard ex-entraîneur au hockey junior et ex-joueur de la LNH (1974-1984), 64 ans... Daniel Prévost, acteur français (Cheval dans Le Dîner de cons), 81 ans.

Disparus

Eric Cooper (photo), 52 ans, arbitre américain dans les ligues majeures de baseball au cours des 21 dernières années... 2018. Gaétan Gervais, 74 ans, auteur, historien et professeur canadien franco-ontarien... 2017. Justin Reed, 35 ans, ex-joueur de basketball américain (NBA)... 2016. Michael Massee, 64 ans, acteur américain surtout connu pour ses rôles de méchant à la télévision et au cinéma... 2015. Gilles Marcotte, 90 ans, écrivain, professeur émérite, critique et figure de la littérature québécoise... 2014. Patrice Vincent, 53 ans, adjudant pompier militaire, Forces armées canadiennes... 2014. Oscar de la Renta, 82 ans, styliste dominicain... 2014. Christophe de Margerie, 63 ans, patron du groupe pétrolier français Total... 1994. Burt Lancaster, 80 ans, acteur américain... 1993. Frédéric, 54 ans, peintre originaire de l’Estrie...1983. Yves Thériault, 66 ans, romancier, auteur québécois... 1972. Judith Jasmin, 56 ans, pionnière du journalisme électronique au Québec... 1972.