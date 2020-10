Comment inculquer le sens de l’épargne à mon chum?

J’ai lu avec intérêt le commentaire de « Une fille relaxe » qui vous demandait qui devait gérer la bourse dans un couple ? Plus dépensière que son conjoint, elle détestait se faire mettre deslimites par ce dernier. J’ai apprécié votre suggestion de faire un examen de conscience pour pointer ses raisons d’être en couple avec une personne aussi économe que son conjoint, pour trouver ensuite un terrain d’entente avec lui sur le plan financier.

Dans mon couple, c’est moi qui suis économe et mon conjointdépensier. Nos mésententes ressemblent donc aux leurs, mais je dois m’effacer devant les folies dépensières de mon chum, car il considère que c’est l’homme qui doit gérer la bourse familiale. Sauf que partis comme on l’est, ça risque de nous mener au désastre.

J’aime mon chum, mais je n’aime pas sa main mise sur notre portefeuille commun. Je vois nos comptes de dépenses augmenter et nos cartes de crédit toujours loadées, et ça me fait peur. J’aimerais le rendre plus sage financièrement, car je n’ai pas les moyens de corriger son penchant à l’endettement avec mon petit salaire, même si je le voudrais. Et comme toute nos cartes sont communes, je suis aussi responsable que lui des catastrophes éventuelles.

Anonyme

Apprendre l’épargne à quelqu’un de dépensier est une tâche dont il vous sera très difficile de vous acquitter si vous ne commencez paspar mettre un terme à vos cartes de crédit communes. Comme ça risque d’être difficile de le responsabiliser sur sa propension à trop dépenser, au moins ça vous libérera d’un poids qui ne vous revient pas. Entendez-vous sur un partage équitable des frais domestiques et payez votre part en espèces. Pour le reste, chacun assume ses dépenses personnelles. Il faut mettre cartes sur table avec lui, sinon vous risquez de vous réveiller avec de bien mauvaises surprises qui pourront mettre en péril votre avenir.