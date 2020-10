COVID-19: 2300 nouveaux cas en 24 heures

Quelque 2300 nouveaux cas de COVID-19 et 18 décès se sont ajoutés au bilan canadien, mardi.

Au total, les 10 provinces ont cumulé 2343 infections et 18 décès. Cependant, des ajustements dans les nombres diffusés ont amoindri la hausse, faisant passer le bilan canadien à 203 683 contaminations et 9784 personnes ayant péri tout en étant porteuses du virus depuis le début de la pandémie.

Infirmant la tendance nationale, le Québec a offert un bilan en nette amélioration avec 877 cas, mais aussi 12 décès. Notons également que la santé publique a précisé que 90 cas annoncés dans les derniers seront retirés des statistiques en raison d'erreurs.

Confusion en Ontario

De son côté, l'Ontario s'est rapproché des données du Québec en dévoilant avoir recensé 821 tests positifs en 24 heures, mais seulement trois décès. Rappelons cependant que la province compte près du double de la population québécoise.

Au-delà des chiffres, le gouvernement Ford s'est surtout retrouvé à devoir se justifier, une fois de plus. Après l'annulation de l'Halloween dans les régions les plus touchées – Ottawa, Toronto, et les régions de York et Peel –, c'était au tour de la décision de permettre la réouverture des centres de danse dans les zones rouges de se retrouver sur la sellette.

Plusieurs commentateurs ont souligné l'incohérence de permettre aux amateurs de danse de renouer avec leurs studios, tandis que les amateurs de fonte demeurent privés de leurs gyms.

Le premier ministre Doug Ford a aussi souligné qu'il ne comprenait pas pourquoi sa province n'a réalisé que 24 000 tests dans les dernières 24 heures, soit moitié moins que la capacité d'analyse des laboratoires ontariens.

Restrictions aux tests

L'Ontario n'est pas la seule province à s'interroger sur les tests. En Alberta, la santé publique a décidé de restreindre l'accès à ceux-ci en excluant les personnes qui n'ont pas de symptômes, en marge de l'annonce de 323 nouveaux cas et d'un décès.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw, a expliqué que l'arrivée de la saison des rhumes et de la grippe a entraîné une hausse du nombre de gens éprouvant des symptômes, et donc, une pression à la hausse sur la capacité de dépistage de la COVID-19.

Ailleurs au pays, le Manitoba a maintenu l'un des pires taux de contamination par habitant avec 110 nouvelles infections. La Colombie-Britannique, avec 167 cas et un décès, et la Saskatchewan, avec 44 cas, ont aussi dévoilé des bilans relativement élevés.

Seules les provinces de l'Atlantique ont continué à échapper à la pandémie avec un seul cas répertorié à l'Île-du-Prince-Édouard.

La situation au Canada:

Québec: 95 216 cas (6055 décès)

Ontario: 65 896 cas (3053 décès)

Alberta: 22 993 cas (293 décès)

Colombie-Britannique: 11 854 cas (254 décès)

Manitoba: 3491 cas (42 décès)

Saskatchewan: 2439 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1097 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 313 cas (3 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 287 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 203 683 cas (9784 décès)