[EN DIRECT] «Le système de santé est à bout de souffle», dit François Legault

Les Québécois doivent continuer de limiter leurs contacts sociaux, car le système de santé est «à bout de souffle», a expliqué le premier ministre François Legault, qui veut s’entendre rapidement avec les infirmières surchargées.

«On a bien vu les infirmières manifester lundi. Je comprends la fatigue et la frustration des infirmières. Je comprends qu’on a promis qu’il n’y aurait plus de temps supplémentaire obligatoire, mais on est dans une situation spéciale», a-t-il expliqué en point de presse mardi.

Lundi, des infirmières et inhalothérapeutes ont bloqué les ponts de Québec et Jacques-Cartier, à Montréal, pour dénoncer leur épuisement dû aux heures supplémentaires interminables.

«Je suis prêt à faire des efforts financiers entre autres pour réduire cette surcharge de travail. Je suis ouvert à toutes les solutions pour réduire la surcharge de travail», a-t-il expliqué, en ajoutant du même souffle qu’il ne peut y arriver qu’en donnant des hausses salariales qui ne dépassent pas l’inflation.

Capacité de payer

Aussi essentielles soient-elles, les infirmières doivent tenir compte «de la capacité de payer» des Québécois, a dit M. Legault, qui a souligné que la province va faire un déficit de 15 milliards cette année.

Quant à l’effort collectif, il devra se poursuivre. La bonne nouvelle, c’est que la situation s’est stabilisée depuis trois semaines, avec une moyenne d’environ 1000 cas par jour, a dit M. Legault.

Par ailleurs, près d’un million de Québécois se sont inscrits à l’application «Alerte COVID» en deux semaines, a indiqué le gouvernement. Sa stratégie de traçage est également remaniée : une équipe volante d’enquêteurs épaulera les régions en situation de multiples éclosions pour rapidement identifier les personnes malades pour réduire les infections.

En un mois, Québec a embauché 800 nouveaux enquêteurs.

