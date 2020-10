Intervention musclée à l'hôpital de Joliette

Le centre hospitalier régional de Lanaudière se retrouve de nouveau sur la sellette après une intervention musclée à l’égard d’une mère de famille qui souhaitait simplement entrer en contact avec son fils hospitalisé.

Isabelle Bilodeau s'est retrouvée au cœur d'une altercation et a subi des ecchymoses lors de son passage à l’hôpital de Joliette, le 1er avril 2019, a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles.

La scène s’est déroulée à l’urgence psychiatrique de l’hôpital. Mme Bilodeau s’y trouvait, car son fils venait d’être hospitalisé après une tentative de suicide. Perturbée et stressée par la situation, la mère de famille a insisté auprès de l’infirmière pour l’aider à joindre sa fille qui est aux côtés de son fils.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Jugeant qu’il y avait peu de collaboration du personnel, Mme Bilodeau a décidé de se filmer à l’intérieur de l’hôpital tandis qu'elle faisait part à l’infirmière de son inquiétude au sujet de son fils, ainsi que son désir d’obtenir de l’aide pour joindre sa fille.

L’infirmière s’est impatientée, lui demandant à plusieurs reprises de sortir du bureau en précisant «qu’on a les moyens (de vous faire sortir)». Un code blanc a été lancé et des agents de sécurité ont été appelés dans le but de confisquer le téléphone de Mme Bilodeau.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Or, le motif principal évoqué par l’infirmière pour déclencher un code blanc a été remis en question par l’ensemble des personnes rencontrées.

Une plainte a été déposée par Isabelle Bilodeau. Le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services lui a donné raison dans un rapport et a écorché l’infirmière qui a pris la décision de se servir du code blanc pour l’éloigner.

«Une approche empathique de l’infirmière aurait fort probablement permis de comprendre les préoccupations légitimes de la mère de famille et éviter une intervention physique et traumatisante», peut-on lire dans le rapport.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Le CISSS Lanaudière a pris des actions pour éviter une répétition des événements.

«De la formation a été offerte au personnel des unités de soins et aux agents de sécurité. Il s’agit d’une formation axée sur la façon d’intervenir auprès des usagers lors de situations problématiques. De la formation sur le code blanc a également été offerte.»

Isabelle Bilodeau a retenu les services d’un avocat, Me Marco Vitale, qui dit préparer un recours au civil au nom de sa cliente.