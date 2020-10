Les Cardinals profitent des erreurs de Zeke

Les Cowboys de Dallas ont connu une soirée atroce et ont été battu 38 à 10 par les Cardinals de l’Arizona, lundi soir, au AT&T Stadium.

Ce match a basculé à la faveur des «Cards» au deuxième quart, alors que le porteur de ballon Ezekiel Elliott a échappé le ballon à deux reprises. Les vainqueurs ont récupéré le précieux objet les deux fois et ont ensuite inscrit des majeurs.

Le quart-arrière Kyle Murray a rejoint Christian Kirk dans la zone payante et le porteur de ballon Kenyan Drake a franchi la ligne des buts avec le ballon en main.

Avant la fin de la demie, Murray et Kirk ont de nouveau réuni leurs efforts pour un majeur de 80 verges.

Le pivot des Cardinals (4-2) n’avait pas fini sa soirée de boulot, lui qui a inscrit un touché avec ses jambes au troisième quart. Drake a aussi amassé un autre touché avant la fin des hostilités.

Le quart de deuxième année est ainsi devenu le cinquième joueur de l’histoire de la NFL à réussir au moins 30 passes de touché et 10 majeurs au sol lors de ses deux premières saisons. Il a donc rejoint Cam Newton, Dak Prescott, Lamar Jackson et Josh Allen dans ce groupe.

Du côté des Cowboys (2-4), c’était le premier départ du quart-arrière Andy Dalton et ça n’a pas été très concluant. Le vétéran a complété 62,9% de ses passes et a été victime de deux interceptions. Il a toutefois été en mesure de trouver Amari Cooper pour six points en fin de partie.

Dalton était le partant en raison de la fracture à la cheville qu’a subie Prescott la semaine dernière.

Les seuls points de Dallas ont été inscrits par la jambe du botteur Greg Zuerlein.