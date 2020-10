Scandale des signaux volés: l’ancien DG des Astros crie à l’injustice

L’ancien directeur général des Astros de Houston Jeff Luhnow a l’impression que le baseball majeur lui a fait porter le bonnet d’âne dans l’histoire du scandale des signaux volés qui a touché sa formation.

C’est ce qu’il a indiqué dans un entretien avec le réseau KPRC, lundi. Il s’agissait de la première entrevue qu’il accordait depuis qu’il a été congédié par l’équipe texane en janvier.

«C’était mauvais. Ça n’aurait pas dû arriver. Notre équipe a brisé les règles et je suis sûr que nous en avons tiré profit», a-t-il d’abord dit.

«Mais si je l’avais su, j’aurais arrêté cela. Personne n’est venu me dire que ça existait. Je ne le savais juste pas», s’est-il ensuite défendu.

Pendant la saison 2017, les Astros ont conçu un système de vols de signaux avec l’aide d’une caméra et d’une poubelle de métal. Au début de l’année, le baseball majeur a conclu son enquête sur cette affaire et a choisi de suspendre Luhnow et le gérant A.J. Hinch pour un an.

Les deux hommes ont peu après été congédiés par les Astros.

«Je ne m’attendais pas à une suspension d’un an. Je ne croyais certainement pas que l’équipe que j’ai construite pendant huit ans allait me renvoyer», a affirmé Luhnow avec amertume.

Des pressions?

En 2017, les Astros ont remporté la Série mondiale contre les Dodgers de Los Angeles. L’ancien DG est d’ailleurs persuadé que le club de la Californie a mis beaucoup de pression sur le commissaire Rob Manfred pour qu’il impose «une punition perçue comme sévère».

«Je sais que les Dodgers, bien sûr, étaient catégoriques au sujet d’une grosse punition, a affirmé Luhnow. Ils voulaient que le gérant et le directeur général soient impliqués dans ce scandale. Ils l'ont eu. Je pense que l'enquête n'a pas tenté de vraiment découvrir qui a fait quoi et qui était vraiment responsable. Le but du processus était de délivrer des punitions avec lesquelles Rob pourrait se sentir bien et qui calmeraient la panique.»

Malgré son amertume, l’ex-DG aimerait revenir dans le baseball majeur, mais sous certaines conditions.

«Ça dépendrait des propriétaires, a déclaré Luhnow. Je ne m'attendais pas à être traité ainsi par les propriétaires des Astros. Si je fais confiance aux propriétaires, que l'équipe a du potentiel et que je veux le refaire, je sais que j’en serai capable.»