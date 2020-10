Vers un surplus financier à Saint-Augustin-de-Desmaures

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures n’a pas trop souffert de la pandémie, financièrement parlant, et prévoit boucler l’année 2020 avec un surplus.

Photo d'archives Sylvain Juneau

Maire

« On s’en tire relativement bien », a déclaré le maire Sylvain Juneau, mardi soir, à l’occasion de la séance du conseil municipal.

À l’instar de la Ville de Québec, qui réalisera un surplus cette année grâce à une aide gouvernementale de 55,7 M$, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures peut également compter sur une subvention de l’État qui lui permet de compenser largement les coûts engendrés par la COVID-19.

Aide financière

Le maire a confirmé avoir reçu une lettre du ministère des Affaires municipales relative à l’octroi d’une aide financière exceptionnelle de 1,3 M$ qui provient de l’enveloppe de 800 M$ accordée à l’ensemble des municipalités pour atténuer les impacts de la pandémie.

« Les revenus sont à la baisse un petit peu, mais rien de majeur. On parle de quelques centaines de milliers de dollars. On a donné des sous de plus aux gens qui donnaient les camps d’été, il a fallu investir aussi pour le nettoyage, les plexiglas et des équipements de sécurité, mais avec 1,3 M$, on en a en masse pour compenser », a indiqué le maire Juneau en entrevue avec Le Journal.

Subvention pour deux ans

Comme à Québec, une partie de l’aide financière de l’État, inutilisée en 2020, servira aussi à combler un manque à gagner lié à la COVID-19 dans le budget 2021, qui sera déposé en décembre. « Il y aura encore des contrecoups en 2021, mais financièrement, ça va bien. Ça ne va pas mal du tout par rapport à ce qu’on appréhendait », résume le maire.

Quant à la quote-part d’agglomération, versée à la Ville de Québec pour des services comme le RTC ou la sécurité publique, rien n’indique que celle-ci va augmenter dans les documents produits par la Ville de Québec lundi soir, ce qui a rassuré Sylvain Juneau.

« Pour l’instant, la quote-part semble sous contrôle avec la mise à jour qu’on a eue donc je suis confiant que ça devrait bien aller. C’est loin d’être dramatique. L’agglomération a aussi des surplus accumulés qui peuvent être affectés en temps et lieu pour un déficit. »

Le maire Juneau prône toujours un gel de taxes pour 2021.