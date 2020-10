Voie rapide pour des projets d’infrastructure: l’Autorité des marchés publics rassurée par ses nouveaux pouvoirs

Contrairement au printemps dernier, l’Autorité des marchés publics accueille favorablement la nouvelle mouture d’une pièce législative qui vise à placer 181 nouvelles infrastructures sur la voie rapide.

«D’emblée, l’Autorité des marchés publics est en accord avec les pouvoirs attribués dans le cadre de ce projet de loi et avec lesquels elle exercera son rôle de surveillance», a déclaré mardi son président-directeur général, Yves Trudel, à l’ouverture des auditions sur le projet de loi 66.

Cette réaction tranche avec celle de l’AMP lors du dépôt de la première mouture de la pièce législative, au printemps dernier. L’organisme s’inquiétait alors de voir le projet de loi 61 ouvrir la porte à l’octroi de contrats de gré à gré et de risquer ainsi de «relâcher la garde» face aux risques de corruption et de collusion.

Dans sa nouvelle version, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, accorde de larges pouvoirs de surveillance à cet organisme créé dans la foulée de la commission Charbonneau. «Je tiens à certifier que je ne ferai aucun compromis sur l’intégrité», a assuré l’ex-procureure en cheffe à la commission Charbonneau.

Si le projet de loi est adopté tel quel, l’AMP sera chargée d’examiner les processus d’attribution et d’exécution des contrats publics pour l’ensemble des 181 projets mentionnés par le gouvernement. «Elle pourra, au besoin, ordonner à un organisme public d’apporter des correctifs pour assurer la bonne exécution des contrats, a précisé Mme LeBel. L’Autorité pourra même suspendre l’exécution ou résilier des contrats si elle constate des manquements graves.»

Comme le BIG

En somme, a résumé son PDG, l’AMP obtiendra des pouvoirs «avantageusement comparables» à ceux du Bureau de l'Inspecteur Général de la Ville de Montréal. Yves Trudel s’est notamment réjoui de la possibilité de contraindre des gens à répondre aux questions de son organisme.

Pour le moment, le travail de l’Autorité porte principalement sur l’octroi d’un contrat à un organisme public. Dans le cadre du projet de loi 66, elle pourra également se pencher sur les contrats octroyés aux sous-traitants.

Étendre le champ d’action

Toutefois, ces nouveaux pouvoirs ne concernent que les 181 nouvelles infrastructures prévues dans la pièce législative.

L’AMP souhaiterait plutôt qu’ils s’appliquent à l’ensemble des projets des contrats publics. «En ce qui nous concerne, ces [pouvoirs] dévolus dans le cadre de ce projet de loi devraient être intégrés dans notre loi constitutive de manière permanente, a déclaré Yves Trudel. Il est pertinent de se demander pourquoi, pour certains projets, nous pouvons contraindre une personne ou des entreprises à nous transmettre de l’information ou résilier un contrat, mais que, pour la grande majorité des autres contrats octroyés au Québec, nos pouvoirs actuels, bien qu’importants, sont plus restreints.»

Comme elle l’avait fait au moment du dépôt du projet de loi, la ministre LeBel a ouvert la porte à l'élargissement du champ d’action de l’AMP.

Elle s’est également dite favorable à l’idée de revoir le mode d’octroi des contrats, afin de ne plus se baser uniquement sur le plus bas soumissionnaire conforme. Lors de son passage devant la commission, la Fédération des chambres de commerce du Québec a réitéré sa demande pour que l’octroi se fasse principalement en fonction de «critères de valeur» comme la qualité, l’innovation, l’expertise, la durabilité, etc.