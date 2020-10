HUOT, Jean-Roch



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2020, à l'âge de 65 ans et 10 mois, est décédé Jean-Roch Huot, époux de madame Jocelyne Pilote, fils de feu madame Rose-Aimée Leroux et de feu monsieur Anatole Huot. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jocelyne Pilote, ses enfants: Martin (Annie Lavigueur), Jean-François et Marie-Lyne; ses petits-enfants: Alexandre et Emmy; ses frères et sœurs: Jean-Marc (Jocelyne Leclerc), feu Ange-Albert (Diane Lachance), Majella, Denis (Angémée Lachance) et Nicole (feu Pierre Godbout); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pilote: Sylvain (Solange Cyr), Christian (Céline Bélanger) et Régis. Il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.