HUOT, Jeannine



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 15 octobre 2020, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédée dame Jeannine Huot, fille de feu M. Odina Huot et de feu dame Léa Vézina. Elle était la petite-fille de feu Alph-Antoine et de feu Marie-Alma Vézina, et de feu Joseph-Édouard Vézina (premières noces feu Léa Villeneuve de Charlesbourg et en secondes noces feu Octavie Vézina de Saint-Pierre I.O.). Elle demeurait autrefois à l'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de L'Ange-Gardien.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Ginette Tremblay (Carold Laberge), Jacques Tremblay (Diane Gariépy), Daniel Tremblay (Nathalie Bouchard), Monique Tremblay (Marcel Duchesne), Marc Letarte (Céline Roy) et Roch Letarte; ses petits-neveux et petites-nièces: Martin et Chantal Laberge, Simon et Bruno Tremblay, Frédéric Tremblay (Nancy Fradette), Mireille Tremblay (Mathieu Saucier-Guay), Maxime Duchesne (Jessica Fortier), Danick et Darren Letarte; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Marie-Léa (feu Origène Letarte), feu Gabrielle, feu Robert, feu Alphéda (feu Dollard Tremblay), feu Pauline, feu Jean-Paul et feu Marthe. Un remerciement au personnel du 3e étage Centre d'hébergement Saint-Augustin et celui du 6B de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca