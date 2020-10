D'AMOURS, Nicole Dubé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 octobre 2020, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédée dame Nicole Dubé, épouse de feu monsieur Raymond D'Amours. Elle était la fille de feu dame Maire-Louise Dolbec et feu monsieur Arthur Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Annie (Sylvain Monfet); ses petits-enfants: Jérémy (Ann-Frédérique) et Laurie; sa sœur Aline (feu Romain Dionne) et son frère Camille (feu Jacqueline Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marc Pelletier (feu Madeleine D'Amours), Léo-Paul D'Amours (Lucia), Diane D'Amours et Michèle Beaulieu (feu André Dubé); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc) H4P 1P7. La famille tient à remercier tout le personnel du E-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués.