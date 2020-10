5 road trips inoubliables à faire dans l’Ouest canadien

Les voyages à l’étranger sont déconseillés. Les frontières des provinces atlantiques sont fermées. Mais l’Ouest canadien, lui, n’est pas (encore?) hors de notre portée. Vous avez toujours voulu découvrir les paysages de l’Alberta et de la Colombie-Britannique? Voici quelques routes panoramiques à mettre sur votre liste.

LA ROUTE DES GLACIERS, ALBERTA

Le long de cette route iconique de 230 km, on croise une centaine de glaciers, de nombreux sommets rocheux et plusieurs des lacs turquoise qui font la renommée des Rocheuses. La Icefields Parkway relie d’ailleurs le lac Louise, au coeur du parc national de Banff, à la petite ville de Jasper et au parc national du même nom, en Alberta. C’est un classique, et ce n’est pas pour rien!

L’AUTOROUTE SEA-TO-SKY, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Comme son nom l’indique, cette portion de l’autoroute 99 mène les voyageurs de la mer aux montagnes. Longue de 163 km, la Sea-to-Sky relie Vancouver et Pemberton, une petite ville située au nord de la station de ski Whistler Blackcomb, l’une des plus grandes d’Amérique du Nord. En chemin, on croise des fjords, des lacs, des forêts grandioses et des sommets enneigés, sans oublier Squamish, ville de plein air par excellence.

L’AUTOROUTE PACIFIC RIM, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Pour découvrir le côté sauvage de l’île de Vancouver, on se rend à Port Alberni et on emprunte l’autoroute 4, aussi surnommée Pacific Rim Highway, qui se rend jusqu’aux petits villages de Tofino et Ucluelet. Le trajet fait 126 km. Au programme: surf, plages sauvages, forêts humides, arbres géants, observation des baleines (dont des orques), sources chaudes naturelles... et restos gourmets.

L’AUTOROUTE YELLOWHEAD, ALBERTA

L’autoroute 6, aussi appelée Yellowhead Highway, va des Prairies jusqu’à la côte de la Colombie-Britannique. Si elle fait des milliers de kilomètres au total, la portion dont il est question ici n’en fait que 90. Il s’agit de celle qui relie Jasper au mont Robson, en plein coeur des Rocheuses. En plus de paysages majestueux, on a de fortes chances d’y croiser des animaux comme des wapitis ou peut-être même des grizzlis.

LE «CORRIDOR» DE L’OKANAGAN, COLOMBIE-BRITANNIQUE

De Vernon à Osoyoos en passant par Kelowna et Penticton, l’autoroute 97 passe au milieu des plus beaux vignobles de la vallée de l’Okanagan. Le trajet fait à peine 50 km, mais les arrêts potentiels sont nombreux. Les lacs, canyons, pistes cyclables, sites d’escalade et bonnes tables peuvent facilement ralentir le voyage.