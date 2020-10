LANDRY, Muguette



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 9 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée dame Muguette Landry, épouse de feu monsieur Léopold Robert. Née à Québec, le 27 avril 1930, elle était la fille de feu Maria Brousseau et de feu Alphonse Landry. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Madame Landry laisse dans le deuil : son fils Richard (Hélène Falardeau); sa fille Johanne; ses petits-enfants: Sébastien Robert, Jean-François Gagné et Marie-Eve Gagné; son arrière-petite-fille Arya Robert; sa belle-sœur Rachel Lachance (feu Paul); de la famille Robert : Yvonne (feu Raymond Lortie), Charles-Henri (feu Denise Marcotte), feu Gérard (Diane Grenier), Claude, Rolande (Gaston Gosselin), Claudette (Jean-Guy Dumas), feu Marcel (Gertrude Langlais); sa filleule Lucie Lortie, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. Elle était aussi la sœur de Jacqueline (Marcel Fiset), Denise (Gaston Leclerc); la belle-sœur de Alice Robert (Léopold Mailloux), Yvette Robert (Jean-Paul Papillon), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin pour la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de