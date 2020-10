[BALADO] La Zone payante: Tua prend d’assaut la NFL

Ça passe drôlement vite alors que le tiers de la saison est maintenant chose du passé dans le circuit Goodell. Les Dolphins semblent porter attention à ce que mentionnent les experts de La Zone payante alors qu’ils enverront leur premier choix au repêchage, Tua Tagovailoa, dans la mêlée lors de la prochaine rencontre après avoir profité d’une semaine de congé.

Dans la même division, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre montrent des signes de ralentissement. Est-ce le début de la fin pour cette grande dynastie? La Zone payante s’attaque à ces deux manchettes importantes en plus de faire la lumière sur plusieurs autres sujets d’actualité dans la NFL.

Écoutez le balado de La Zone payante ci-dessous:

Plusieurs confrontations intéressantes lors de la semaine 7 permettront de connaître la vérité sur plusieurs formations. Est-ce que les Steelers serviront la même médecine aux Titans que contre les Browns dans cette bataille d’équipes invaincues? Est-ce que Baker Mayfield se relèvera après une performance horrible? Est-ce que les Raiders seront en mesure de bien performer face à la défensive très coriace des Buccaneers?

Toutes ces questions obtiendront une réponse de nos experts Jean Carrier et Stéphane Cadorette en plus de départager la course à la médiocrité pour le prix le plus important du repêchage 2020: Trevor Lawrence. Évidemment, la savoureuse chronique au bar est de retour alors que du pastis et de la margarita seront consommés par nos récipiendaires!

