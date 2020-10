C’est l’heure de Tua!

Même s’ils sont en semaine de congé, les Dolphins de Miami occupent une place de choix dans l’actualité de la NFL, eux qui ont annoncé hier que leur quart-arrière recrue Tua Tagovailoa fera ses débuts comme partant la semaine prochaine. Une décision qui étonne, mais qui a du sens.

Si la décision surprend, c’est simplement en raison du timing, au sens où Ryan Fitzpatrick jouait de manière décente. Il a conduit les Dolphins dans ses traditionnelles montagnes russes de performances aussi grandioses qu’abyssales. Mais avec une fiche de 3-3, les Dolphins sont en plein dans la course avec les Bills et les Patriots pour le sommet de leur division et il peut être plus confortable de naviguer dans ce contexte avec un vétéran.

À l’opposé, si la décision a du sens, c’est aussi une question... de timing ! Les Dolphins peuvent profiter de ce long moment avant leur prochain duel face aux Rams pour donner plus de répétitions à l’entraînement à leur jeune quart.

Tagovailoa, un prospect de premier plan qui a brillé à l’Université de l’Alabama avant de subir une dislocation de la hanche, semble prêt.

Souvent, les jeunes quarts-arrière qui ne commencent pas la saison comme partants sont plongés dans le bain une fois que la saison est en déroute totale et qu’il n’y a plus d’espoir. Les Dolphins veulent offrir un échantillon de jeu significatif à leur potentiel prodige, autant en termes de volume que d’intensité de jeu, avec une équipe compétente, en contrôle, qui se bat pour une place en séries.

Tagovailoa, aussi talentueux soit-il, devra apprendre sur le tas et vivre ses erreurs pour mieux s’élever. Fitzpatrick, de toute façon, avec ses prestations inégales, n’assure pas une bien plus grande stabilité. Aussi bien voir pleinement ce que le jeune a dans le ventre... et la hanche.

DIVISION DE LA HONTE

En ce qui concerne le duel au menu demain, entre les Eagles et Giants, rivaux de la division de la honte, ce n’en est clairement pas un qui va rehausser l’envergure des matchs du jeudi soir.

Actuellement, les (petits) Giants, les (déplumés) Eagles, les Cowboys (pas fringants) et les innommables de Washington, qui forment à eux quatre cette division offensante plus qu’offensive, montrent un dossier cumulatif de 5-17-1. Cela représente un taux de succès anémique de ,239. Depuis la fusion de l’AFL avec la NFL en 1970, seule la défunte division Centrale de la conférence américaine a fait pire avec un taux de succès de ,208 après six semaines, en 1984.

Au moins, les Eagles ont l’excuse des blessures, comme c’est le cas depuis trois ans. Cette fois, c’est pire que pire et voilà que le porteur Miles Sanders et l’ailier rapproché Zach Ertz s’ajoutent à la liste. Face aux Giants, que le moins pire gagne !

Ma prédiction

Giants 19 - Eagles 23

Duel du Jeudi

Les forces en présence

GIANTS DE NEW YORK

Daniel Jones : Quart-arrière, 3 T, 6 INT, 1223 verges

Quart-arrière, 3 T, 6 INT, 1223 verges Devonta Freeman : Demi-offensif, 0 T, 164 verges

Demi-offensif, 0 T, 164 verges Darius Slayton : Ailier espacé, 3 T, 406 verges

EAGLES DE PHILADELPHIE

Carson Wentz : Quart-arrière, 8 T, 9 INT, 1401 verges

Quart-arrière, 8 T, 9 INT, 1401 verges Boston Scott : Demi-offensif, 0 T, 67 verges

Demi-offensif, 0 T, 67 verges Travis Fulgham : Ailier espacé, 3 T, 284 verges

L'état des forces dans la NFL

1. Chiefs de Kansas City (5-1)

Semaine dernière : 3 (+2)

Pour la première fois depuis que Patrick Mahomes est le quart-arrière partant, les Chiefs ont gagné plus de verges dans un match au sol (245) que par la passe (225). L’équilibre est loin d’être une mauvaise chose. C’est un retour au sommet pour les Chiefs après un faux pas.

2. Seahawks de Seattle (5-0)

Semaine dernière : 2 (=)

Même en restant les deux pieds sur le pouf pendant leur semaine de congé, les Seahawks ont gagné du terrain grâce à la défaite des Rams face aux 49ers. Pendant que les rivaux s’entretuent, les Seahawks rechargent leurs batteries. Quatre duels de division s’en viennent dans les cinq prochaines semaines.

3. Steelers de Pittsburgh (5-0)

Semaine dernière : 6 (+3)

Ben Roethlisberger affiche maintenant un dossier de 23-2-1 contre les Browns. Il devrait pétitionner la NFL pour jouer quatre matchs par saison contre eux. Il faut dire que sa défensive l’épaule à merveille, mais quel dommage que la saison du secondeur Devin Bush soit terminée !

4. Titans du Tennessee (5-0)

Semaine dernière : 5 (+1)

L’attaque des Titans est devenue aussi efficace par les airs qu’au sol. Toutefois, pour une équipe qui pratique un style de jeu aussi physique, la perte du bloqueur Taylor Lewan risque de faire mal. Cette équipe est dirigée de main de maître par Mike Vrabel.

5. Ravens de Baltimore (5-1)

Semaine dernière : 4 (-1)

Il n’y a pas encore lieu de s’inquiéter chez les Ravens, mais Lamar Jackson ne joue assurément pas du football de grande qualité. Dans trois de ses quatre derniers matchs, il n’a pas complété 60 % de ses passes. Pour l’instant, l’équipe gagne, et c’est un moindre mal.

6. Buccaneers de Tampa Bay (4-2)

Semaine dernière : 14 (+8)

Les Buccaneers pouvaient difficilement demander un match plus parfait face aux Packers, dimanche dernier. Ils en sont ressortis avec une écrasante victoire, sans la moindre pénalité, sans revirement ni aucun sac aux dépens de Tom Brady. Voilà les Bucs qu’on attendait !

7. Packers de Green Bay (4-1)

Semaine dernière : 1 (-6)

Après avoir montré ce qui semblait être l’attaque la plus dévastatrice de la NFL à leurs quatre premiers matchs, les Packers ont été limités à 201 verges et à une anémique moyenne de 3,3 verges par jeu face aux Buccaneers. Pour l’instant, mettons ça sur le compte d’une anomalie.

8. Bills de Buffalo (4-2)

Semaine dernière : 7 (-1)

Les Bills demeurent une équipe sérieuse, mais les deux revers de suite contre de véritables prétendants dans la conférence américaine (Chiefs et Titans) laissent croire qu’il y a encore quelques croûtes à manger. La défensive déçoit et l’attaque ne peut pas dépendre que de Josh Allen.

9. Bears de Chicago (5-1)

Semaine dernière : 12 (+3)

Malgré une récolte offensive totale de 261 verges et une mauvaise interception de Nick Foles, les Bears ont survécu aux Panthers avec une défensive de feu qui a harcelé Teddy Bridgewater avec quatre sacs. L’équipe trône au premier rang de sa division. Toute une surprise !

10. Cardinals de l’Arizona (4-2)

Semaine dernière : 15 (+5)

Même dans un match où Kyler Murray a souffert d’imprécision (9 en 24), il a réussi les jeux clés et l’attaque au sol a roulé à fond de train. La défensive s’est fort bien débrouillée sans Chandler Jones, avec le maraudeur Budda Baker qui s’élève parmi la crème à sa position.

11. Raiders de Las Vegas (3-2)

Semaine dernière : 11 (=)

Après l’énorme victoire face aux Chiefs, probablement que les Raiders auraient préféré poursuivre sur leur élan plutôt que de tomber en semaine de congé. Cependant, des joueurs de qualité comme le bloqueur Trent Brown et le receveur Henry Ruggs auront soigné leurs bobos.

12. Saints de la Nouvelle-Orléans (3-2)

Semaine dernière : 13 (+1)

Il faut souhaiter pour les Saints qu’ils aient bien récupéré durant leur semaine de congé. Leurs quatre prochains rivaux (Panthers, Bears, Buccaneers et 49ers) jouent pour au moins ,500. Les Bucs sont au sommet de la division et les Saints ne sont plus habitués à ne pas occuper la pole.

13. Rams de Los Angeles (4-2)

Semaine dernière : 10 (-3)

Les Rams n’ont donc battu aucune équipe en dehors de la pitoyable division Est de la conférence nationale cette saison. Comme quoi il faut souvent attendre en début de saison avant de crier au génie d’une équipe. L’offensive a très mal paru face aux 49ers.

14. Browns de Cleveland (4-2)

Semaine dernière : 9 (-5)

Oui, Baker Mayfield jouait en dépit d’une blessure aux côtes. N’empêche qu’il a connu un 11e match en carrière avec au moins deux interceptions. Depuis 2018, seuls Jameis Winston (13) et Philip Rivers (12) ont fait pire à ce chapitre. Les 10 autres fois, Baker n’avait pas mal aux côtes.

15. Colts d’Indianapolis (4-2)

Semaine dernière : 17 (+2)

En comblant un déficit de 21-0 pour l’emporter face aux Bengals, les Colts ont réussi la deuxième plus grosse remontée dans l’histoire de la franchise. Ce qui est rassurant pour eux est que Philip Rivers a connu un match de 371 verges et trois touchés après quelques efforts ardus.

16. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-3)

Semaine dernière : 16 (=)

Croyez-le ou non, Bill Belichick a vécu une grande première, dimanche, face aux Broncos. À ce jour à la barre des Patriots, son dossier était de 39-0 quand l’adversaire n’inscrit pas de touché. Les Broncos ont donc été les premiers à le renverser sans touché, mais plutôt avec six placements.

17. 49ers de San Francisco (3-3)

Semaine dernière :20 (+3)

Le meilleur joueur sur le terrain dans la victoire face aux Rams a probablement été le demi de coin Jason Verrett, qui ne donne que des miettes. Sinon, il faut donner à Jimmy Garoppolo ce qui lui revient. Quand le doute s’intensifie, il répond présent. Il n’a encore jamais subi deux revers de suite.

18. Dolphins de Miami (3-3)

Semaine dernière : 19 (+1)

Tout va pour le mieux à Miami ! La défensive vient de s’offrir un beau zéro dans la colonne des points accordés, le porteur Myles Gaskin a atteint un sommet personnel de 91 verges au sol et l’équipe se tourne vers Tua Tagovailoa. Reste juste à voir si sa ligne offensive le protégera.

19. Panthers de la Caroline (3-3)

Semaine dernière : 16 (-3)

Face aux Bears, les Panthers se sont tirés dans le pied en commettant trois revirements et en inscrivant un seul touché en trois présences dans la zone payante. Teddy Bridgewater n’a complété que 55,2 % de ses passes. Ce n’est pas le genre de prestations qu’on a vu auparavant.

20. Broncos de Denver (2-3)

Semaine dernière : 25 (+5)

Les Broncos ont signé un triomphe inattendu face aux Patriots grâce à la tenue étonnante de leur défensive. À l’attaque toutefois, la recette actuelle ne lève pas, même avec le retour de Drew Lock. Quand le botteur est l’unique producteur de points, on retourne à la planche à dessin.

21. Cowboys de Dallas (2-4)

Semaine dernière : 18 (-3)

Des bruits de Dallas veulent que plusieurs joueurs soient en pleine mutinerie et se sentent mal dirigés par le nouveau personnel d’entraîneurs. La lune de miel avec Mike McCarthy n’aura donc duré que quelques semaines ? Chose certaine, le coordonnateur défensif Mike Nolan fait partie du problème.

22. Lions de Detroit (2-3)

Semaine dernière : 27 (+5)

Avant la victoire face aux Jaguars, les Lions n’avaient pas franchi la barre des 90 verges au sol à leurs trois derniers matchs. Le réveil a enfin sonné avec une récolte de 180 verges dimanche. D’Andre Dwift semble prêt à occuper un plus grand rôle après un départ à oublier.

23. Chargers de Los Angeles (1-4)

Semaine dernière : 22 (-1)

Après leur semaine de congé, il ne faudrait pas s’étonner de voir les Chargers connaître plus de succès avec des duels accessibles qui s’en viennent face aux Jaguars, Broncos, Dolphins et Jets dans quatre de leurs cinq prochains matchs. Rien de tel pour développer la confiance de Justin Herbert.

24. Eagles de Philadelphie (1-4-1)

Semaine dernière : 21 (-3)

Essayez de comprendre la NFL. En début de saison, les Eagles ont été explosés par les Rams, qui viennent de se faire museler par les 49ers. Mais les Eagles ont signé leur unique victoire face aux 49ers. Ils ont aussi lutté nez à nez avec les Ravens, mais ont fait match nul contre les Bengals...

25. Bengals de Cincinnati (1-4-1)

Semaine dernière : 24 (-1)

Malgré les temps durs qui se poursuivent, Joe Burrow est devenu le cinquième quart-arrière seulement à amasser plus de 1500 verges par la passe et plus d’un touché au sol à ses six premiers matchs en carrière. Face aux Colts, Burrow n’a encaissé que deux sacs, un soulagement.

26. Texans de Houston (1-5)

Semaine dernière : 26 (=)

Deshaun Watson a accumulé 335 verges de gains avec quatre passes de touché et aucune interception face aux Titans, mais les Texans ont trouvé le moyen de saboter cette performance. C’est dire à quel point l’état de leur défensive est désolant. Il faudrait qu’il joue demi de coin, aussi ?

27. Falcons d’Atlanta (1-5)

Semaine dernière : 28 (+1)

Matt Ryan n’avait lancé qu’une passe de touché lors des trois matchs précédents. Il s’est déchaîné avec quatre faces aux Vikings. Les Falcons ont ainsi imité les Texans, qui, la semaine dernière, avaient signé leur premier gain après avoir renvoyé leur entraîneur.

28. Vikings de Minnesota (1-5)

Semaine dernière : 23 (-5)

On se doutait bien avant la saison que les Vikings vivraient une période d’adaptation en défensive avec plusieurs nouveaux venus. Mais cette défensive a déjà concédé 192 points, le deuxième plus haut total à travers la Ligue. Kirk Cousins n’aide en rien avec ses 10 interceptions.

29. Giants de New York (1-5)

Semaine dernière : 31 (+2)

La défensive continue de tenir son bout avec fierté dans une saison difficile. Le dernier choix du plus récent repêchage, Tae Crowder, a même inscrit un touché sur un retour d’échappé au quatrième quart pour donner une première victoire aux siens.

30. Jaguars de Jacksonville (1-5)

Semaine dernière : 29 (-1)

La vie continue d’être difficile pour Gardner Minshew, après son début de carrière en faux conte de fées. Le quart-arrière ne gagne plus, il a été victime de deux revirements et les verges accumulées ne s’additionnent que lorsque le match devient hors de portée.

31. Équipe de Washington (1-5)

Semaine dernière : 30 (-1)

Depuis sa rétrogradation, Dwayne Haskins est chez lui, apparemment aux prises avec une mystérieuse maladie qui n’a rien à voir avec la COVID-19. Fait-il vraiment partie du plan à long terme de Ron Rivera ? Chose certaine, en remplacement, Kyle Allen n’inspire pas confiance.

32. Jets de New York (0-6)

Semaine dernière : 32 (=)

Si seulement la NFL avait un bon circuit de développement, comme la Ligue américaine au hockey... Peut-être que les Jets y trouveraient leur compte. M’enfin, rien n’est moins certain ! Actuellement, cette équipe semble désintéressée, démotivée, déconnectée et résignée à son pauvre sort.

Joueur à surveiller

Andrew Thomas | Bloqueur, Giants

Photo AFP

Quatrième choix au total lors du dernier repêchage, Thomas constitue jusqu’ici une déception majeure chez les Giants. Après avoir raté une rencontre la semaine dernière, il a été cloué au banc. Pas la meilleure façon de commencer sa carrière ! À sa place, Matt Peart, un choix de troisième ronde, n’a pas mal paru. L’entraîneur-chef Joe Judge n’a pas voulu se prononcer sur qui serait le partant. La ligne offensive est toujours la grande lacune des Giants.