Cogeco achète DERYtelecom pour 405 M$

Cogeco achète le troisième câblodistributeur en importance au Québec, DERYtelecom, pour 405 millions $.

«L'acquisition de DERYtelecom est une transaction hautement stratégique qui permettra à Cogeco Connexion d'accroître sa présence dans des régions adjacentes à sa zone de couverture au Québec», a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications.

Les deux entreprises ont confirmé la nouvelle dans un communiqué, mercredi matin. Il s’agit d’un deuxième changement de propriétaire en l’espace de quatre ans pour DERYtelecom.

En 2016, un groupe d’employés avaient racheté la compagnie établie à Saguenay. DERYtelecom, qui est aujourd’hui présent dans plus de 200 municipalités, compte plus ou moins 100 000 clients et offre des services d’Internet, de télévision et de téléphonie.

Plus de détails à venir...