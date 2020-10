Des prix internationaux pour «Écrivain public»

La troisième saison d’«Écrivain public» a reçu le prix de la Meilleure série dramatique (Best Drama) lors du récent Buffalo International Film Festival, qui se tenait du 8 au 12 octobre.

Son acteur principal, Emmanuel Schwartz, a aussi mis la main sur la distinction du Meilleur acteur du Bilbao Seriesland, au Pays basque.

Depuis sa première aux derniers Rendez-vous Québec Cinéma, le troisième et dernier chapitre de la production (inspirée du roman du même titre de Michel Duchesne) a été encensé par une vingtaine de sélections dans des festivals internationaux et une dizaine de récompenses, dont trois trophées Gémeaux.

Michel Duchesne et le réalisateur Eric Piccoli signent le scénario d’«Écrivain public», et Ève Duranceau, Luc Senay et Sandrine Bisson, entre autres, sont de la distribution. L’œuvre est une production de Babel Films.

Tous les épisodes d’ «Écrivain public» sont disponibles sur le site d’Unis TV (tv5unis.ca).