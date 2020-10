Deux lauréats pour le prix Charles-Biddle 2020

Deux hommes ayant immigré au Québec il y a longtemps et toujours bien impliqués dans les arts de la province sont les récipiendaires du prix Charles-Biddle cette année. Ces distinctions ont été remises, mardi, par l’organisme Culture pour tous conjointement avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Le compositeur et chef d’orchestre Airat Ichmouratov a reçu la récompense associée au volet national et international, alors que le travailleur culturel et entrepreneur social Lenine Nankassa Boucat a hérité de l’honneur du côté régional. Chacun met la main sur une bourse de 5000 $.

Airat Ichmouratov crée notamment au sein de l’Orchestre symphonique de Longueuil et dirige l’ensemble klezmer Kleztory. Il est débarqué de Russie en 1998. Quant à Lenine Nakassa Boucal, on lui doit entre autres le Cabaret de la diversité et la naissance du Mois de l’histoire des Noirs au Bas-Saint-Laurent. Depuis plus d’une décennie, il a délaissé le Sénégal pour habiter au Québec.

«Offert pour une onzième année, le prix Charles-Biddle met en lumière le parcours remarquable d’artistes ayant choisi le Québec comme terre d’accueil. Leur contribution à notre rayonnement culturel est précieuse, Messieurs Ichmouratov et Nankassa Boucal en sont de parfaits exemples», laisse savoir Nadine Girault, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dans un communiqué.