Elsie Lefebvre se joint au Journal

Nous sommes heureux d'accueillir l'analyste politique et ex-députée Elsie Lefebvre à titre de chroniqueuse régulière.

Elle commentera l'actualité tous les mercredis dans nos pages Opinions.

Élue en 2004 comme députée à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti québécois, Mme Lefebvre a également été conseillère municipale à Montréal de 2009 à 2017.

Elle a occupée des fonctions publiques durant 11 ans, en se présentant dans le cadre de cinq élections différentes.

Détentrice d'une maîtrise en Études internationales de l'Université de Montréal, elle agit depuis quelques années comme analyste politique.

On l'a notamment vue, lue et entendue à l'antenne de LCN, de RDI et dans Le Devoir.

Son arrivée vient enrichir le contenu de nos pages Opinions, de loin les plus diversifiées au Québec.

Sébastien Ménard,

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec