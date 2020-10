[EN DIRECT 21 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

Monde

Cas: 40 711 775

Décès: 1 123 824

Canada

Cas: 203 688, 95 216 au Québec

Décès: 9794, 6055 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU 21 OCTOBRE 2020

6h34 | Virus : le Brésil adopte un vaccin chinois malgré la polémique.

AFP

Le Brésil va adopter un vaccin chinois contre le nouveau coronavirus dans le cadre de sa campagne d’immunisation, a annoncé mardi le ministre de la santé Eduardo Pazuello, en dépit de la polémique autour de ce traitement.

Le vaccin CoronaVac, élaboré par le laboratoire chinois Sinovac, avait été testé sur des milliers de volontaires dans six États du pays, dont celui de Sao Paulo, le plus touché par la pandémie.

Le gouvernement brésilien a conclu un accord avec cet Etat pour acheter 46 millions de doses qui devraient être administrées à partir de janvier prochain, a précisé M. Pazuello, lors d’une vidéo-conférence avec les gouverneurs des 27 États du pays.

« Ce sera le vaccin du Brésil », a lancé le ministre, en rappelant que le géant latino-américain de 212 millions d’habitants comptait en outre sur le partenariat entre l’université britannique d’Oxford et le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca.

« C’est notre grande nouveauté. Cela rééquilibre le processus », a-t-il ajouté, alors que le Brésil est le second pays le plus endeuillé par la maladie, avec plus de 154.000 morts, derrière les États-Unis.

La question des vaccins a pris une dimension politique au Brésil où le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a critiqué à plusieurs reprises le vaccin chinois, s’opposant au gouverneur de l’État de Sao Paulo Joao Doria, l’un de ses principaux rivaux politiques.

M. Bolsonaro a notamment déclaré que le vaccin ne serait « pas obligatoire », contrairement au souhait du gouverneur.

1h23 | Un test rapide, fiable et bon marché pour détecter le coronavirus avec une bandelette de papier réactif va bientôt être disponible en Inde où des scientifiques l’ont développé pour aider à contrer la pandémie.

Photo AFP

1h00 | Les profs de Montréal ont envoyé une missive au gouvernement et à leurs supérieurs hier avec une série de demandes, comme l’idée d’obtenir une prime pour le surplus de travail dû à la pandémie.

Photo Ben Pelosse

0h00 | Des cas actifs de COVID-19 sont maintenant recensés dans près de 120 écoles de la région de la Capitale-Nationale, ce qui représente plus de la moitié des établissements scolaires de la région.