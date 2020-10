BOLDUC, Louisette Leblanc



À l'Hôpital du Jeffery Hale, le 15 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Louisette Leblanc, épouse de feu monsieur Hormidas Bolduc. Elle était la fille de feu dame Edna Trottier et feu monsieur Émile Leblanc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12 h30 à 13 h 30.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants et ses belles-filles : Ghislain (Suzanne Leclerc), Mariline, Claude (Guylaine Goyette) et Serge; ses petits-enfants : Amélie, Nathalie, Patrick Renée, Marie-Claude, Ian, Matthew, Geneviève, Vincent et Lisa; ses onze arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Fonds : Cancer CRCEO HDQ), 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Qc), G1J 0H4, tél. : (418) 525-4444.