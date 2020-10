GIGUÈRE, Denise



À Sainte-Marie de Beauce, le 15 octobre 2020, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée accidentellement dame Denise Giguère, épouse de M. Guymont Boily; fille de feu Hervé Giguère et de feu Thérèse Poulin. Elle demeurait à Vallée-Jonction.la famille recevra les condoléances le jeudi 22 octobre de 19 h à 21 h 30,de 9 h à 10 h 30 et sur invitations à compter de 10 h 30, à laLa direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Marilyn Lefebvre), David (Diane Roy), Chantal (Roby Lachance); ses petits-enfants: Marianne Lachance, Noémie Boily (Jason Beaumont), Samuel Lachance, Marie-Soleil Perreault (Louis-David Martel) et Keven Perreault; ses arrière-petits-enfants: Élie et Nathan Martel; ses frères et sœurs: Ginette, Gisèle (Jean-Guy Nadeau), Roger, Louise (Simon Poulin) et Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Louiselle (feu Clermont Faucher), Yvette (feu Arthur Vachon), Bibiane (Claude Champagne), Lauréanne (Jean Dumoulin), Jean (Louise Vachon), Jacques (Desneiges Longchamps), Simone et Pierre (Suzanne Rhéaume); elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Ste-Famille (Vallée-Jonction) (740 Av du Palais, Saint-Joseph-De-Beauce, Quebec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/