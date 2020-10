Fin des interpellations aléatoires exigée

Les interpellations policières aléatoires visant surtout les minorités racisées doivent être interdites « immédiatement », a exigé la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Philippe-André Tessier

Président de la Commission

« Pour la Commission, il faut aller maintenant au-delà d’une politique qui identifie les interpellations, mais bel et bien d’une interdiction pure et simple de ces interpellations sans motifs », a soutenu Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

L’organisme tenait mercredi un bilan de la mise en œuvre de recommandations faites en 2011 dans un rapport sur le racisme et le profilage racial, et le portrait est loin d’être reluisant.

Sur 93 recommandations mises de l’avant, la majorité n’a pas été appliquée ou ne l’a été que partiellement.

La Commission a donc de nouveau demandé au gouvernement d’adopter une politique québécoise pour lutter contre le racisme, la discrimination « systémique » et le profilage racial.

« Solutions systémiques »

« Un problème systémique exige des solutions systémiques. Il est important de pérenniser les mesures pour apporter les correctifs nécessaires », a estimé Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission.

En exigeant que les interpellations policières aléatoires soient interdites au Québec, elle a rappelé que les autochtones et les Noirs ont quatre à cinq fois plus de chances qu’une personne blanche de se faire interpeller.

Les personnes arabes ont deux fois plus de chances, et les probabilités augmentent de 50 % pour les Latino-Américains.