C'est la fin pour la résidence l'Éden de Laval. Un important transfert de patients est d'ailleurs à prévoir.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a confirmé cet après-midi à TVA Nouvelles qu’il ne renouvellera pas l’entente de service avec la Résidence l’Éden de Laval.

Ainsi, le CISSS de Laval prépare le déménagement de l’ensemble des résidents de la Résidence l’Éden, qui opérait à 53% de ses capacités depuis la fin de la première vague de la pandémie.

D’ici le 31 mars 2021, la date de fin prévue à l’entente, ce sont 82 usagers qui seront dirigés vers d’autres milieux de vie publics et privés à Laval.

Rappelons que le propriétaire de la Résidence l’Éden de Laval a communiqué avec le CISSS de Laval en avril 2020 afin d’obtenir un soutien clinique et de gestion pour assurer la santé et sécurité des usagers et des employés.

Depuis ce temps, le personnel et l’équipe de gestion du CISSS de Laval sont sur place afin d’accomplir ces tâches.

À l’approche de la fin de l’entente de service avec la Résidence l’Éden de Laval, le CISSS de Laval a pris la décision de transférer les usagers vers des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) lavallois qui pourront garantir à long terme la qualité des soins et la sécurité des usagers.

Le CISSS de Laval planifie présentement ce transfert.

Rappelons que la résidence privée pour aînés avait été grandement affectée pendant la crise de la COVID.