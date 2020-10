Le chemin de croix de Maripier Morin

On connaît tous l’histoire de Marie-Madeleine, la pécheresse. Mais connaissez-­vous l’histoire de Maripier­­­, la pécheresse ?

L’ex (animatrice) excommuniée a publié lundi sur Instagram un mea culpa.

En vérité, je vous le dis, très bientôt, elle aura droit à un pardon et à une rédemption.

REPENTANCE ET PÉNITENCE

On a beau sortir le Québécois de la religion, c’est impossible de sortir la religion du Québécois. Notre vieux fond judéo-­chrétien n’est jamais loin. Étape par étape, le chemin de rédemption de Maripier Morin me fait penser à des passages clés de la Bible...

Ève a croqué dans la pomme, Maripier a croqué dans la cuisse. Les deux ont commis un péché originel. Ève a été chassée du paradis, Maripier a été chassée du Merveilleux Monde des Vedettes.

Selon les Saintes Écritures, Jésus a chassé les marchands du Temple. Maripier Morin, elle, a été chassée du temple (de la renommée) par les marchands... qui lui ont retiré tous ses contrats de commandite.

La Marie-Madeleine de la télé s’est fait lancer la première pierre par un tas de gens, peu importe qu’ils aient eux-mêmes déjà péché ou non.

Première étape de sa rédemption, Maripier Morin a admis ses torts, elle s’est confessée.

Souvenez-vous de David, qui avait confessé son péché d’adultère. « Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai pas couvert mon iniquité... et toi, tu as pardonné l’iniquité de mon péché » (Psaume 32 v. 5). « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » (Psaume 32 v. 1)

Puis Maripier s’est retirée. Elle a passé plusieurs mois au purgatoire, une vraie descente aux enfers.

Elle est ressuscitée lundi, sur Instagram, où elle a publié un long mea culpa. « Malgré moi, j’ai déçu des gens, ce que je regrette profondément ».

Dans l’Évangile selon saint Luc, on précise que Marie-Madeleine­­­ était possédée par sept démons.

Maripier Morin, elle, est possédée par des démons intérieurs.

Elle a écrit sur Instagram : « Depuis plusieurs années, j’avais des habitudes de vie qui ne reflètent pas la personne que je veux être. [...] Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain ».

En bon apôtre, elle annonce être sur le chemin du repentir. « J’ai passé les derniers mois à travailler à mon rétablissement, entourée de professionnels ».

Les oracles prophétiques se sont prononcés : Mariepier, une fois qu’elle aura expié ses péchés, pourra passer à la confesse. Sur les plateaux de télé, elle ira prouver qu’elle a changé, que son repentir est sincère.

Maripier suit à la règle les préceptes de l’Évangile médiatique.

D’abord, la reconnaissance du mal commis. De cette faute grave, la pécheresse demande ensuite à être lavée, purifiée. Tel David devant Dieu (Ps 51,12), elle doit demander « un esprit ferme, un cœur nouveau ».

Comme le disait si bien l’exégète biblique Jean-Marie Carrière : « La faute mérite punition. Celle-ci sera souvent d’assumer avec courage et humilité les conséquences lourdes de nos actes ».

RELIGION CATHODIQUE

Pour l’apothéose, la rédemption finale, j’imagine très bien Maripier Morin compléter son autoflagellation en allant à la messe du dimanche, communier à l’autel de saint Guy.

Elle sera bien sûr assise à la droite du Père.