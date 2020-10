Moins de rabais pour les Fêtes

Les rabais seront plus rares sur les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ) durant la période des Fêtes. Et il faudra être détenteur de la carte Inspire pour profiter de la majorité des promotions.

« On ne veut pas créer de cohue dans les succursales », a répondu au Journal la PDG, Catherine Dagenais, questionnée sur la stratégie d’affaires de la société d’État pour décembre. La période des Fêtes étant habituellement l’une des plus achalandées et lucratives dans l’année pour la SAQ.

Cette décision vise à protéger les travailleurs, mais également à éviter les débordements dans les succursales, fait valoir la société d’État.

Mme Dagenais assure toutefois que le programme Inspire continuera d’offrir aux détenteurs de la carte des offres promotionnelles personnalisées en fonction des antécédents d’achats des clients.

Adaptation à la pandémie

« En ayant des offres personnalisées, on évite d’attirer tous les clients pour un même produit, et ce, la même journée », explique la PDG. « Nous avons plus de deux millions de membres Inspire », poursuit-elle.

Cette dernière assure qu’il va tout de même y avoir un certain nombre limité de promotions sur les tablettes des succursales. Cela ne sera toutefois pas une offre similaire à celle qu’on pouvait retrouver avant la pandémie.

Comme plusieurs autres détaillants, la SAQ invite ses clients à commencer leurs emplettes plus tôt cette année afin d’éviter les files d’attente.

Tout en maintenant les mesures sanitaires, la direction assure qu’elle sera prête à répondre à la demande pour la période des Fêtes. La société d’État est aussi d’avis qu’elle aura la capacité pour assurer un bon service en ligne.

Favoriser l’achat en ligne

Par ailleurs, d’ici trois ans, la SAQ estime que ses ventes en ligne pourraient tripler et dépasser le cap des 200 M$, soit 6 % de ses ventes annuelles aux particuliers. Pour appuyer cette croissance, la société d’État espère éventuellement livrer ses commandes dans un délai de 24 heures.

« Le comportement du consommateur change et évolue. C’est à la SAQ de s’adapter à cette nouvelle réalité », a noté Mme Dagenais, qui a participé hier à une conférence web organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, où elle a présenté son plan stratégique 2021-2023.

La modernisation de la chaîne d’approvisionnement sera notamment l’un des importants chantiers pilotés par la SAQ, qui soufflera l’an prochain ses 100 bougies. L’ensemble des entrepôts du groupe à travers la province devrait, entre autres, subir une cure de jouvence, avance la direction.

L’expérience client sera aussi bonifiée. En juillet, la SAQ affirmait au Journal qu’elle analysait la possibilité de mettre sur pied son propre service de livraison à domicile. Actuellement, elle fait affaire avec Postes Canada ou l’entreprise Purolator pour assurer cette offre.

« On veut investir dans notre chaîne d’approvisionnement afin de la rendre plus fluide et plus facile », a indiqué Mme Dagenais, ajoutant qu’il faut toutefois avoir en place les infrastructures nécessaires pour pouvoir offrir des délais de livraison plus rapides, soit à l’intérieur d’une journée, comme c’est le cas pour la Société québécoise du cannabis dans certaines régions.

Rappelons qu’au printemps dernier, lors du confinement, les délais de livraison avaient explosé en raison de la forte demande.

Les autres chantiers du plan stratégique 2021-2023 seront l’expérience employé, la responsabilité sociétale, notamment avec le recyclage du verre et la performance financière.

La SAQ vise une croissance de ses ventes de 4,4 % sur trois ans.

LA SAQ

35 700 produits

7082 employés

410 succursales et 426 agences

37,2 millions de visites annuellement sur le site SAQ.com

285 millions $ en achat de boissons alcooliques fabriquées ou embouteillées au Québec en 2019-2020

1,226 milliard $ remis au gouvernement du Québec en 2019-2020

La SAQ espère verser 1,12 milliard $ au gouvernement pour l’exercice financier 2020-2021. Il s’agit d’une diminution de 9 %.

Source : Plan stratégique 2021-2023