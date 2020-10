Olymel: enquête ouverte après le décès d'un employé atteint de la COVID-19

Un employé d’Olymel, qui travaillait à l’usine d’abattage et de découpe de porcs de Vallée-Jonction, en Beauce, est décédé après avoir été testé positif au coronavirus.

• À lire aussi: Capitale-Nationale: une remontée des cas confirmés de COVID-19

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Dans un communiqué, Olymel confirme le décès d’un de ses employés affecté à cette usine.

«Les représentants d'Olymel sont en contact avec la famille de cet employé afin de leur offrir tout le support nécessaire. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce décès et si elles sont reliées à la COVID-19. L'employé décédé avait été testé positif au coronavirus et avait reçu ce résultat hier (mardi)», est-il fait mention dans un communiqué.

Dépistage intensif de la COVID-19

De concert avec les autorités de santé publique de Chaudière-Appalaches, Olymel avait entrepris des démarches en fin de semaine dernière afin de mener une opération intensive de dépistage qui est en cours depuis lundi dernier, l'usine étant située en zone rouge et plusieurs employés ayant présenté des symptômes, malgré l'application rigoureuse de mesures sanitaires importantes.

«Ce dépistage intensif révèle une remontée des cas positifs et la direction de l'entreprise va collaborer avec les autorités sanitaires, le syndicat CSN représentant les travailleurs de cet établissement, ainsi que la Commission de l'équité, de la santé et sécurité au travail (CNESST) afin d'évaluer la situation et de prendre les mesures qui s'imposent.»