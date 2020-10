Paul McCartney sort un nouvel album solo enregistré pendant le confinement

Paul McCartney a annoncé mercredi sortir en décembre un nouvel album solo, « McCartney III », composé de chansons créées ou retravaillées par l’ex-figure des Beatles pendant le confinement instauré au printemps pour lutter contre l’épidémie de nouveau coronavirus.

Ce nouvel album, prévu pour le 11 décembre, est en réalité la troisième partie d’un triptyque, dont le premier disque -son tout premier album solo intitulé sobrement « McCartney »- avait vu le jour il y a cinquante ans. « McCartney II » avait suivi dix ans plus tard, en 1980.

L’ex-bassiste des Beatles a expliqué dans un communiqué qu’il n’avait à l’origine pas prévu de sortir d’album en 2020, mais que son confinement lui avait donné l’occasion de retravailler d’anciennes chansons jamais sorties, puis l’envie d’en créer de nouvelles.

« Au fil des ans j’ai travaillé sur certaines choses, mais parfois le temps me manquait et je les laissais à moitié finies », a déclaré Paul McCartney, expliquant qu’au contraire, le confinement qu’il a passé dans « sa ferme avec sa famille » lui avait permis de travailler « tous les jours » dans son studio.

Au début, « j’ai dû travailler sur une musique de film, qui est devenue le premier morceau de l’album et, une fois terminée, je me suis mis à me demander à ce que j’allais faire ensuite », a-t-il expliqué.

« Je faisais de la musique pour moi-même plutôt que de faire de la musique pour mon travail. J’ai donc fait les choses que j’avais envie de faire », s’est réjoui l’artiste de 78 ans, affirmant n’avoir « aucune idée que cela finirait en album ».

Enregistré dans le Sussex (sud de l’Angleterre), « McCartney III » fait découvrir à l’auditeur un ensemble de chansons inédites, où l’ex-Beatles assure à la fois le piano, le chant, la guitare, mais aussi la basse et la batterie.

Il s’agira de son 18e album en solo, après « Egypt Station », qui l’avait projeté en 2018 à la tête du classement de référence des ventes d’album aux États-Unis, le Billboard, pour la première fois en 36 ans.